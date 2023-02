Des étudiants désespérés de la Colombie-Britannique font des descentes dans les bennes à ordures, utilisent les banques alimentaires et troquent des repas

Les étudiants universitaires ressentent les effets de la crise du coût de la vie, certains ayant recours à la nourriture inutilisée des emplois, à la plongée dans les poubelles et à la création d’économies de troc avec d’autres.

Izzy Adachi, directeur des campagnes et des relations communautaires de la Student Society (UVSS) de l’Université de Victoria, a déclaré qu’une enquête réalisée en décembre 2022 a révélé que 63,8% des étudiants qui ont répondu ont déclaré souffrir d’insécurité alimentaire, ce qui signifie qu’ils ont du mal à se procurer suffisamment de nourriture pour manger.

Cela a eu un impact énorme sur la banque alimentaire étudiante de l’UVic, qui fait déjà face à un déficit de 135 000 $.

Alors que certains répondants étaient des étudiants à temps plein, une majorité de ceux qui ont déclaré être en situation d’insécurité alimentaire occupaient un emploi à temps partiel, à temps plein ou plusieurs emplois.

“La majorité des étudiants travaillent et ils ont encore du mal”, a déclaré Adachi.

Une étudiante qui a demandé à rester anonyme parce qu’elle craignait d’être licenciée, a partagé son expérience de l’insécurité alimentaire.

En tant qu’étudiante diplômée à l’UVic, elle a dit qu’elle avait reçu un financement au cours de sa première année – environ 20 000 $ grâce à une combinaison de travail rémunéré, de prix et de bourses. Elle a dit, cependant, qu’il n’y a aucune garantie de financement après la première année et même avec cela, 20 000 $ ne durent pas longtemps à Victoria.

Elle a dû quitter son appartement l’année dernière après que son propriétaire a augmenté son loyer pour un studio de 1 800 $ à 2 000 $ et elle vit maintenant avec des colocataires, qui, selon elle, souffrent également d’insécurité alimentaire. Cette lutte commune les a incités à proposer un système qui comprend le vol, le troc et le partage.

“Avant, je n’avais aucun problème pour acheter de la nourriture, mais depuis un an environ, il est devenu impossible d’acheter des produits de base comme des fruits et des légumes”, a-t-elle déclaré. “La moitié de la raison pour laquelle j’ai décidé de travailler dans un restaurant est que je reçois un repas gratuit avec mon quart de travail. Habituellement, je commande le plus gros plat du menu et j’essaie de le faire durer le lendemain environ, en le mangeant au petit-déjeuner, au déjeuner et au dîner. Mon alimentation est très limitée maintenant.

Le restaurant où elle travaille emploie également beaucoup d’autres étudiants. Elle a dit qu’il est courant que les gens jettent de la nourriture comme de la confiture, du beurre de cacahuète et du lait dans leurs sacs à la fin de leur quart de travail.

Sa colocataire Stella, qui nous a demandé de ne pas inclure son nom de famille parce qu’elle craint d’être licenciée, utilise également son travail pour accéder à la nourriture. Stella travaille dans une épicerie où elle est tenue de jeter les pâtisseries invendues en fin de soirée. Au lieu de cela, elle les met dans un nouveau sac à ordures et les cache pour les emporter avec elle à la fin de son quart de travail.

“Parfois, elle peut remplir presque la moitié d’un sac poubelle”, a-t-elle déclaré. « La plupart du temps, nous conduisons Pandora et Douglas et les distribuons aux sans-abri. La quantité de déchets dans les épiceries est insensée.

Manger chez eux est vraiment un travail d’équipe et leur troisième colocataire, qui travaille également dans un restaurant, ramène souvent à la maison des commandes à emporter qui ne sont pas récupérées en fin de soirée.

Tout ce que les trois ne mangent pas, ils l’échangent.

« Nous avons échangé la nourriture de notre travail contre du papier pour imprimante, des manuels scolaires usagés, des meubles, etc. », a-t-elle déclaré. “Lorsque vous êtes fauché et désespéré, vous trouvez des moyens de démarrer votre propre économie de troc avec d’autres personnes qui n’ont pas d’argent.”

Selon l’enquête UVSS de 2022, les étudiants dépendent les uns des autres pour se nourrir, et 75 % des étudiants de l’UVic ont déclaré que l’université n’en faisait pas assez pour faire face au coût de la vie.

“Nous avons vu les frais de scolarité augmenter à nouveau cette année, nous avons vu les frais de stationnement augmenter cette année”, a déclaré Adachi. «Nous dépendons vraiment les uns des autres pour nous en sortir.

Ce sentiment a été partagé par Wyatt Maddox, qui siège au conseil d’administration de la Graduate Students Society. Il a déclaré que les étudiants diplômés utilisent la banque alimentaire à un taux disproportionné – 38% – alors qu’ils ne représentent que 10 à 15% de la population totale de l’UVic.

“L’université a clairement indiqué qu’elle n’apporterait pas de soutien significatif à la banque alimentaire”, a déclaré Maddox. «Ils ont créé un programme dans lequel les étudiants peuvent faire un don à un fonds que d’autres étudiants peuvent utiliser pour acheter de la nourriture sur le campus. Cela oblige les étudiants pauvres à se soutenir les uns les autres.

Maddox a déclaré que le programme, qui s’appelle le programme de partage de repas UVic, a également des limites sur la quantité qu’un étudiant peut utiliser. Les 50 $ que les étudiants sont autorisés à retirer du fonds doivent également être utilisés dans les magasins d’alimentation associés à l’UVic. Adachi a déclaré qu’avec des sandwichs sur le campus à 10 $ chacun, cet argent ne va pas loin.

Dans le passé, Maddox a déclaré que les étudiants avaient recours au “vautour” ou à la saisie de nourriture non consommée sur les tables après le départ des autres, mais maintenant la plongée dans les poubelles et l’utilisation des banques alimentaires sont plus populaires.

“Il y a beaucoup d’étudiants, en particulier des étudiants diplômés, qui font actuellement beaucoup de plongée dans les poubelles”, a-t-il déclaré. “Ils se présenteront avec un sac à dos plein de nourriture récemment périmée, ils les distribueront à d’autres étudiants… et cela a tendance à se transformer en une activité de groupe, où vous avez des étudiants qui sortent et fouillent littéralement les bennes à ordures pour se nourrir.”

Maddox a déclaré qu’il considérait UVic comme un désert alimentaire, c’est-à-dire une zone urbaine où la nourriture est inabordable ou où il n’y a pas de produits de qualité. Il y a deux salles à manger sur le campus, mais Maddox a déclaré que la nourriture qu’ils servent est connue pour être de qualité inférieure. D’autres options de restauration gérées par l’université proposent des aliments préemballés qui sont trop chers, a-t-il déclaré. L’épicerie la plus proche est à 10 minutes en bus.

La société des étudiants diplômés organise un «café du mercredi» hebdomadaire où ils offrent de la nourriture gratuite comme des bagels et du pain. Maddox a déclaré que le nombre de personnes présentes avait augmenté de plus de moitié au cours de la dernière année.

Mais même en offrant ces petits repas et ces services hebdomadaires, les étudiants de l’UVic ont encore du mal, demandent à en faire plus et signalent que le stress de trouver de la nourriture les affecte de toutes les manières.

“Les étudiants rapportent qu’ils voient de graves impacts sur leur santé mentale et physique, rien qu’à cause du stress que cette crise du coût de la vie leur a imposé”, a déclaré Adachi. “Il y a de vraies ramifications.”

Jim Dunsdon, vice-président associé des affaires étudiantes de l’UVic, a déclaré dans un communiqué que l’école reconnaît que l’inflation et la hausse des prix des aliments sont un problème important pour les étudiants.

Le 5 février, les services alimentaires universitaires ont lancé un sondage pour entendre les commentaires des étudiants, du personnel et des professeurs sur la nourriture fournie sur le campus, les coûts de la nourriture et ce qu’ils aimeraient voir à l’UVic.

“Il est important pour nous de savoir combien d’étudiants, de membres du personnel ou de professeurs peuvent avoir des problèmes d’abordabilité sur le campus”, a déclaré Dunsdon. « L’enquête a également été conçue pour évaluer la sensibilisation aux soutiens disponibles pour les personnes aux prises avec le coût de la vie. Si les résultats montrent que la sensibilisation à ces programmes est faible, nous nous efforcerons d’améliorer cela. »

