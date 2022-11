Des étudiants de Woodland créent des œufs Fabergé, parlent à la famille Fabergé – Shaw Local

Le cours d’art de quatrième heure de Susan Trammel à Woodland High School correspondait directement avec l’arrière-petite-fille du créateur original de l’œuf Fabergé.

Et tout a commencé avec des paniers d’œufs de Pâques donnés.

Trammel a cherché un projet artistique pour ses élèves avec les produits donnés, et l’un de ses élèves, Jaxen Reinmann, s’est avéré avoir un lien personnel avec les œufs de Fabergé à travers l’héritage de sa famille.

“Mon grand-père les avait, et ceux-ci venaient de son père”, a déclaré Reinmann, ayant de vifs souvenirs de les avoir vus dans son enfance. “Ceux-ci venaient de ma famille en Russie.”

Une table d’exposition près du gymnase de Woodland High School présente les créations d’œufs Fabergé des étudiants en art de Susan Trammel. (Derek Barichello)

Une table près de l’entrée de Woodland High School et devant le gymnase Warrior Dome affiche les nombreuses créations d’œufs Fabergé de sa classe, y compris des œufs conçus pour ressembler à des grenouilles, certains tenant des bijoux, d’autres tenant des bagues, une création en émail et une autre en guise de oiseau dans son nid.

La tâche consistait à créer un œuf et son support, et l’imagination de ses élèves l’a emporté à partir de là.

La leçon ne s’est cependant pas arrêtée là. Les étudiants de Trammel ont été encouragés non seulement à créer leurs propres œufs Fabergé, mais aussi à rechercher leur histoire, leur style et leur signification culturelle.

Les étudiants ont rapidement appris que Peter Carl Faberge était l’artiste/créateur original de la série 50 Faberge Imperial Easter Egg créée pour les familles impériales russes des années 1800 et du début des années 1900. La famille Fabergé, cependant, a perdu son nom dans une bataille judiciaire contre des marchands américains et ce n’est que récemment qu’elle a récupéré les droits sur son propre nom.

Pour approfondir leur étude, les étudiants ont contacté Sarah Fabergé, l’arrière-petite-fille de Peter et membre fondateur du Faberge Heritage Council, et ont répondu à cinq de leurs questions par e-mail, y compris si elle avait un œuf préféré. Elle a indiqué que le premier est celui où l’histoire de Fabergé a commencé.

“Je suis vraiment impressionné par la façon dont ils l’ont pris et couru avec”, a déclaré Trammel à propos du projet, notant que la classe a travaillé deux à trois semaines sur ses recherches et ses projets artistiques, y compris les étudiants prenant plus de temps pendant les cours, avant et après les cours. pour travailler leurs pièces.

Les étudiants en art des bois ont créé plusieurs types différents d’œufs de Fabergé, y compris des œufs avec des photographies à l’intérieur, des œufs avec des bijoux et d’autres représentant des grenouilles bondissantes ou des oiseaux dans leurs nids. (Derek Barichello)

Un œuf Fabergé créé par Layna Wilcoxen, étudiante en art Woodland. (Photo fournie par Susan Trammel)

Un œuf de Fabergé créé par Jordyn Leininger, étudiante en art à la Woodland High School, contient des anneaux. (Photo fournie par Susan Trammel)