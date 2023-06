Des étudiants de Troy rejoignent une troupe de scouts pour lutter contre l’insécurité alimentaire – Shaw Local

Le district scolaire de Troy 30-C s’est associé cette année à la troupe de scouts 2562 pour créer un stand de fruits basé sur une collection de projets d’insécurité alimentaire de l’école intermédiaire William B. Orenic, qui a inspiré un projet local de scouts.

Le projet impliquait que des élèves de cinquième année collectent et donnent des fruits laissés après le petit-déjeuner ou le déjeuner, nettoient les fruits et les redistribuent aux élèves pendant l’heure du goûter de cinquième année.

L’enseignante Jennifer McGowan a déclaré qu’un de ses élèves, Addison Allen, avait réalisé un merveilleux projet l’année dernière sur le gaspillage alimentaire, et que les élèves Nathan Holmes et Corey Allen avaient effectué des recherches solides sur les insécurités alimentaires auxquelles les élèves sont confrontés.

« La nourriture donnée ne peut pas rester sur l’étagère pendant la collation de la septième période », a-t-elle déclaré, « et de nombreux autres élèves d’autres périodes de classe et salles de classe autour de l’école demandent de la nourriture chaque jour. J’aime à quel point ils apprécient les pommes et les oranges.

Le Jewel-Osco de Shorewood a également fait don de 500 pommes et oranges pour la révélation du stand de fruits et a fait don d’une carte-cadeau de 100 $ pour lancer le programme l’année prochaine.