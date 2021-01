Les élèves d’une école du district de Yadadri Bhuvanagiri à Telangana ont proposé une idée innovante de serviettes hygiéniques «zéro déchet» afin de trouver une solution au problème des déchets sanitaires.

Selon les rapports de l’ANI, les étudiants appellent ces serviettes hygiéniques «Stree Raksha Pads».

Les élèves du lycée Zilla Parishad (ZPHS) Mulkalapally ont réalisé ces serviettes hygiéniques bio à partir de fenugrec, de graines de sabja, de jacinthe, de curcuma et de neem.

«Les coussinets disponibles sur le marché ne se décomposent pas facilement. Pour résoudre ce problème, nous avons fabriqué ce coussin en matières organiques. Pour trouver une solution au problème des déchets sanitaires qui prévaut, nous avons eu une idée et avons créé des serviettes hygiéniques à partir de matières organiques », l’un des étudiants. dit à ANI. Ils ont également déclaré que les serviettes hygiéniques actuellement utilisées sont constituées de vaseline qui peut avoir de nombreux effets secondaires et aurait également un impact néfaste sur l’environnement.

«Après avoir créé une pâte de jacinthe d’eau mélangée avec des feuilles de neem, du fenugrec et du curcuma, elles sont séchées jusqu’à ce qu’elle devienne une planche solide et coupées dans la taille standard des serviettes hygiéniques, puis des graines de fenugrec et de sabja sont ajoutées sur cette planche avec de la colle de cire d’abeille et sont placés entre des bandes de coton et sont scellés », a expliqué un étudiant à l’ANI tout en parlant de la signification des tampons.

Telangana: Les élèves d’une école publique du district de Yadadri Bhuvanagiri fabriquent des serviettes hygiéniques «zéro déchet» «Stree Raksha Pads». «Les tampons disponibles sur le marché ne se décomposent pas facilement. Pour résoudre ce problème, nous avons fabriqué ce tampon qui est fait de matériaux organiques», explique un étudiant. (04.01) pic.twitter.com/OUrLG3MrAD – ANI (@ANI) 4 janvier 2021

Kalyani, l’enseignante qui a guidé ces élèves, a déclaré que la plupart des filles du quartier n’ont pas accès aux serviettes hygiéniques contemporaines. De plus, ils ont souvent des effets secondaires et mettent beaucoup de temps à se décomposer. Elle a dit que les étudiants avaient eux-mêmes trouvé une alternative et qu’elle en était fière.

Les filles ont dit qu’elles voulaient faire leur part pour sensibiliser le public à la menstruation et aux avantages de l’utilisation de serviettes biologiques. Ils ont dit que ces coussinets aident non seulement les femmes pendant les menstruations, mais sont également respectueux de l’environnement.