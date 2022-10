Des étudiants de Puvirnituq transforment des peaux de poisson gluantes et malodorantes en cuir solide et souple

C’est un matériau que beaucoup de gens ne rencontrent jamais en dehors des musées ou des rassemblements culturels – un cuir solide et souple décoré du motif distinct d’écailles de poisson.

Comme un groupe de sept femmes de Puvirnituq, au Québec, l’a découvert la semaine dernière, grâce à un atelier organisé par Kajusivik Adult Education, il suffit de quelques jours de trempage dans un bain de thé pour que la peau de poisson perde sa bave et se transforme en beau matériel qui peut être utilisé dans la couture et l’artisanat.

« C’est une façon tellement accessible de fabriquer du cuir à partir de quelque chose qui est souvent gaspillé », a déclaré Janey Chang, qui a dirigé l’atelier de la semaine dernière sur le tannage de la peau de poisson dans la communauté du Nunavik. “J’aime ça.”

Surtout, la peau perd également son odeur de poisson une fois qu’elle absorbe les tanins et se transforme en cuir. Il rappelle la peau de serpent, le cas échéant, avec les poches à écailles formant des motifs délicats et complexes du côté de la peau.

“C’est vraiment un très beau cuir pour tant de choses”, a déclaré Chang.

Certains élèves ont apporté de l’omble chevalier à la classe – le soi-disant «poisson sexy», a ri Chang, car il a de si belles couleurs – et d’autres ont apporté du touladi.

Plusieurs peaux de poisson pendent pour sécher après avoir été teintes et tannées. (Soumis par Janey Chang)

“Nous nous amusons beaucoup pendant que nous faisons cela”, a déclaré Chang.

Au cours de la semaine, Chang a guidé les étudiants à travers les différentes étapes : dépouillement, détartrage, puis trempage des peaux dans des bains de tanin de plus en plus forts, avant de les huiler et de les sécher. La peau résultante serait plus résistante que le cuir de cerf de la même épaisseur, a-t-elle noté.

Les peaux peuvent être teintes à l’aide d’autres tanins ou d’ingrédients naturels pour produire des rouges, des violets, des bleus et des jaunes vifs. Certains élèves ont transformé leur cuir en boucles d’oreilles en perles et en bijoux après avoir terminé.

Des femmes de Puvirnituq, au Québec, ont participé à un atelier du 26 au 30 septembre pour apprendre à fabriquer leur propre cuir à partir de peaux de poisson. (Soumis par Janey Chang)

La méthode elle-même s’appelle le tannage de l’écorce, et elle est si simple qu’elle peut être pratiquée dans votre cuisine ou votre salon – ou votre camp, si vous êtes sur la terre ferme. Vous pouvez faire bouillir à peu près n’importe quelle plante contenant des tanins, l’écorce d’arbre étant généralement la plus riche en tanins, et utiliser le liquide résultant comme solution de bronzage.

Chang et ses élèves utilisaient de l’écorce de saule, du thé noir et des galles de chêne. Elle a dit qu’ils avaient également mélangé les choses en expérimentant l’huile de béluga – le tannage à l’huile étant une autre méthode de traitement des peaux – dans le but de découvrir ce qui aurait été utilisé depuis longtemps sur les terres autour de Puvirnituq pour fabriquer du cuir de poisson.

“L’objectif principal est vraiment de ramener une ancienne compétence entre les mains des Inuits qui ont des souvenirs très lointains de l’utilisation des peaux de poisson”, a expliqué Chang.

“En faisant le travail avec nos mains, parfois les souvenirs reviennent plus facilement.”

Gros plan sur les belles couleurs de cette peau de poisson destinée à être transformée en cuir. (Soumis par Janey Chang)

Chang, qui vit à Vancouver, est chinois. Son intérêt pour le tannage de la peau de poisson est né comme un moyen de se connecter avec son propre héritage ancestral et la tradition du tannage de la peau de poisson dans le nord-est de la Chine.

“C’est très spécial et important d’aider également avec ce sentiment d’identité, cette identité culturelle”, a-t-elle déclaré.

Avant Puvirnituq, Chang dirigeait un atelier similaire à Salluit. Au printemps, elle a également enseigné à des élèves d’Inukjuak et de Kuujjuaq.

“Ce serait un rêve absolu d’aller dans toutes les communautés pour partager cette compétence avec tous ceux qui veulent l’apprendre”, a-t-elle déclaré.