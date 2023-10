Des étudiants de NYU filmés en vidéo rendant leur antisémitisme encore plus répugnant et personnel (Regarder) – Twitchy

Nous commençons à penser qu’il est raisonnable de dire que les principales universités et collèges américains sont perdus. Pendant des années, nous avons plaisanté et ironisé sur la façon dont ces institutions produisent des jeunes en état de mort cérébrale qui ne peuvent pas penser par eux-mêmes et qui finissent par voter démocrate jusqu’à ce qu’ils comprennent comment fonctionnent les impôts… mais c’est bien pire. .

Ils ne produisent pas seulement des mannequins, ils produisent des haineux.

Et nous en avons vu une tonne cette semaine seulement.

Exemple concret :

HORRIFIANT – Des étudiants de NYU se promènent sur le campus en retirant des affiches montrant des Israéliens disparus détenus à Gaza par des terroristes du Hamas. Le manque d’humanité de vos élèves est non seulement déchirant mais extrêmement préoccupant @nyuniversity @NYUCampusSafety pic.twitter.com/BmTs1OzGF2 – StopAntisémitisme (@StopAntisemites) 17 octobre 2023

Pourquoi faire ça?

Est-ce que cela les rend d’une manière ou d’une autre plus puissants ? Plus audacieux ?

Où est leur humanité ?

Il y a à peine 5 minutes, appeler quelqu’un avec les mauvais pronoms était la pire offense imaginable sur le campus. Aujourd’hui, il est tout à fait acceptable de déchirer des photos de Juifs kidnappés et disparus et de scander « du fleuve à la mer » – un appel littéral au génocide. https://t.co/eyB0pw6hhB – Fusilli Spock (@awstar11) 17 octobre 2023

Peut-être que l’université s’en soucierait si ces petits monstres trompaient les Israéliens avant de déchirer ces affiches ?

Rendez-les célèbres. – BH (@bradyjholt) 17 octobre 2023

Penser que leurs actions font déjà exactement cela.

Ils devraient être expulsés. – Dernière lueur d’espoir que Dieu bénisse l’Amérique 🦅🙏🇺🇸 (@CovfefeKatie) 17 octobre 2023

Au moins.

Quel est le problème avec ces étudiants, ce sont des photos de citoyens disparus, pourquoi les supprimer Si l’Université ne prend pas de mesures contre une telle haine, quelque chose ne va vraiment pas avec l’écosystème. – 0mNam0↗️ (@0mNam0) 17 octobre 2023

Nous ne retenons pas vraiment notre souffle en attendant que NYU fasse quoi que ce soit à ce sujet. S’ils le font, ce sera une déclaration boiteuse sur le fait que la violence et la haine n’ont leur place ni d’un côté ni de l’autre… bla bla bla.

À Dieu ne plaise, ils qualifient d’antisémitisme et détestent ce qu’il est réellement.

