Des étudiants de NC A&T acceptés dans le programme de mentorat pour le leadership dans le sport de la flamme du basket-ball des États-Unis

EAST GREENSBORO, Caroline du Nord (16 octobre 2023) – Taylor Crosland et Zaria Gabriel, étudiants de l’Université d’État agricole et technique de Caroline du Nord, ont été acceptés dans la deuxième cohorte du programme de mentorat sportif de la flamme du basket-ball des États-Unis.

Ce programme entièrement financé a été créé pour offrir aux étudiants issus de minorités la possibilité d’être encadrés par le personnel exécutif d’USA Basketball dans le but de responsabiliser la prochaine génération de leaders sportifs en leur présentant des opportunités à USA Basketball et dans d’autres entités liées au sport.

« Le processus de candidature était extrêmement compétitif avec 130 étudiants postulant pour faire partie de ce programme spécial », a déclaré Jennifer Lynne Williams, directrice du développement de l’USA Basketball Foundation. « L’augmentation de 120 % du nombre de candidatures témoigne directement de l’importance et de la valeur de Torch. J’ai hâte de travailler avec chaque étudiant à mesure qu’il développe ses compétences en leadership et en apprend davantage sur les affaires du sport.

Crosland, de Suffolk, en Virginie, est un étudiant junior en technologie de l’information commerciale. Gabriel, du comté de Baltimore, dans le Maryland, est un étudiant senior en arts libéraux avec une concentration en pré-droit et une mineure en vente professionnelle en marketing. Tous deux ont découvert le programme lors de la Black Sports Business Academy à l’automne 2022 et leurs pairs et mentors les ont encouragés à postuler.

« Mon mentor a brièvement parlé du programme et j’ai automatiquement dit : ‘Je vais postuler pour la prochaine cohorte du Torch’ », a déclaré Gabriel. «J’ai adoré le fait que le programme était destiné à fournir un véritable soutien et un mentorat aux étudiants issus de minorités dans des collèges et universités historiquement noirs (HBCU) et à offrir des opportunités d’apprendre, de travailler sur des activations et de réseauter avec les dirigeants d’USA Basketball.»

Brandon Daye, étudiant en dernière année en gestion de la chaîne d’approvisionnement et ancien boursier du Torch Leadership Scholar 2022, a parlé à Crosland du programme.

« Il m’a dit, hé, je pense que tu devrais postuler, et d’après sa description de son expérience dans le programme, je me suis dit, pourquoi ne pas simplement postuler ? » dit Crosland. « C’était fou parce que j’étais à l’aéroport pour faire la demande, ce qui m’a pris environ deux heures. »

Gabriel et Crosland étaient ravis d’apprendre qu’ils faisaient partie de la dernière cohorte du programme.

« Mon mentor m’a appelé au sujet de mon acceptation au programme », a déclaré Gabriel. «J’ai immédiatement commencé à pleurer de joie et de bonheur. Une fois l’appel téléphonique terminé, j’ai appelé ma mère pleine d’enthousiasme et d’émotions joyeuses.

«J’étais vraiment ravi une fois que j’ai découvert que j’avais participé au programme parce que je savais que c’était une chance d’améliorer mon développement professionnel et personnel et de travailler sur moi-même en tant que personne et leader», a déclaré Crosland.

Crosland espère utiliser ses compétences dans le domaine de l’analyse de données pour créer du matériel qui profitera aux athlètes.

« J’espère créer une sorte d’outil technologique de reconnaissance d’images, ou même simplement un robot, pour améliorer le jeu et le pouvoir du sport », a-t-elle déclaré. « On ne voit pas beaucoup de représentation dans les domaines de l’analyse des données, de la science des données ou du sport. J’essaie donc de briser cette barrière et de faire prendre conscience que nous avons besoin de beaucoup plus de minorités et de personnes de couleur dans ces industries. »

L’objectif à long terme de Gabriel est de devenir agent sportif dans la NFL après avoir acquis son Juris Doctor. Elle a fondé et est présidente de la première organisation sportive d’A&T, Minorities in Sports Next. Cette organisation a été créée pour fournir aux étudiants des ressources et des opportunités pour développer davantage leurs compétences et leurs connaissances dans l’espoir de diversifier l’industrie du commerce du sport.

«J’aime découvrir les différentes carrières et opportunités dans le sport afin de comprendre l’industrie et d’être une personne aux multiples facettes», a-t-elle déclaré. « Le programme USA Basketball Torch in Leadership me permettra d’approfondir mes connaissances et mon réseau dans l’industrie du sport, mais peut également m’aider à en apprendre davantage sur les opérations de l’une des principales organisations sportives. »

Le programme a débuté en septembre et s’étend jusqu’en mai 2024.

« Récemment, nous avons réalisé une évaluation Own Your Energy où nous avons eu l’occasion de perfectionner nos compétences en leadership et comment nous pourrions les appliquer au monde réel afin de nous aider à réussir et à nous développer en tant que leaders », a déclaré Crosland.

Le programme s’engage à créer des activités pour présenter les boursiers aux dirigeants d’USA Basketball et à fournir un mentorat individuel de la part des cadres supérieurs.

« Avant ce programme, je ne savais pas à quel point le mentorat est important pour faire progresser votre carrière », a déclaré Gabriel. « Cependant, grâce à ce programme, j’ai appris que le mentorat est essentiel et que lorsque vous avez un mentor solide, vous êtes assuré de réussir dans vos projets de carrière. »

En plus du réseautage virtuel avec leur mentor désigné par USA Basketball, les étudiants entendront parler d’autres leaders de l’industrie et bénéficieront d’opportunités d’apprentissage supplémentaires en personne.

« Le sport n’est qu’un divertissement à moins qu’il n’apporte des leçons de vie et le développement du caractère », a déclaré le général à la retraite Martin E. Dempsey, président du conseil d’administration d’USA Basketball. « C’est la vision du programme de leadership de la flamme de la USA Basketball Foundation. J’encourage notre deuxième cohorte à profiter de cette opportunité d’apprendre et de grandir et à nous mettre au défi de continuer à faire une différence positive dans la vie de chacun.

Gabriel et Crosland ont l’intention de le faire.

«Je veux rendre hommage à Dieu, qui a rendu tout cela possible, ainsi qu’à ma famille qui a été mon système de soutien, mes amis proches et mes mentors», a déclaré Crosland. « Une citation que j’aime suivre est « Ne vous débarrassez jamais de l’envie de grimper à un arbre ou de courir dans les arroseurs ». J’espère que ma représentation dans ce programme inspirera d’autres Aggies à grimper à leurs « arbres » et à courir également dans les « arroseurs » de leur vie.