Des étudiants de l’Université d’Hyderabad projettent une série de la BBC sur PM, “The Kashmir Files”

La Fédération des étudiants de l’Inde (SFI) a organisé jeudi la projection du documentaire controversé de la BBC sur les émeutes du Gujarat de 2002 à l’Université d’Hyderabad (UoH) ici même alors que l’aile étudiante du RSS, l’ABVP a montré le film controversé ‘The Kashmir Files’ , sur le campus.

Le Fraternity Movement in UoH campus, un groupe d’étudiants, avait auparavant organisé la projection du documentaire de la BBC “India: The Modi Question” le 21 janvier sur le campus universitaire sans préavis ni autorisation, incitant les autorités universitaires à demander un rapport sur l’incident pour prendre les mesures nécessaires.

Aperçus de la projection réussie du documentaire ‘India: The Modi Question’ organisée par SFI HCU le jour de la République suite à l’appel de SFI CEC. Plus de 400 étudiants se sont rendus à la projection rejetant la fausse propagande et les tentatives de l’ABVP de (1/2) pic.twitter.com/Jy3On3Kps5 — Unité SFI HCU (@SfiHcu) 26 janvier 2023

La projection du documentaire “India: The Modi Question”, dont l’accès a été récemment bloqué par le Centre sur les plateformes de médias sociaux, avait été annoncée plus tôt par le SFI sur le campus universitaire.

“Aperçus de la projection réussie du documentaire ‘India: The Modi Question’ organisée par SFI HCU le jour de la République suite à l’appel de SFI CEC. Plus de 400 étudiants se sont présentés pour la projection, rejetant la fausse propagande et les tentatives de l’ABVP pour créer des troubles et l’administration pour perturber la projection du documentaire. SFI-HCU salue la communauté étudiante qui a défendu la liberté d’expression et la démocratie sur les campus », a déclaré un message publié sur les réseaux sociaux par SFI HCU, étiquetant les photos.

UoH, est également connue sous le nom d’Université centrale d’Hyderabad (HCU).

Pour le contrer, les étudiants de l’ABVP HCU ont organisé la projection de “The Kashmir Files”, sur le campus universitaire aujourd’hui.

Écrit et réalisé par Vivek Agnihotri, le film de Bollywood dépeint l’exode des hindous du Cachemire du Cachemire à la suite des meurtres systématiques de personnes de la communauté par des terroristes soutenus par le Pakistan.

Le registraire de l’UoH, Devesh Nigam, a déclaré dans un communiqué que le Dean-Students ‘Welfare avait conseillé les groupes d’étudiants et avait lancé un appel pour ne faire aucune projection de films compte tenu de la question de la loi et de l’ordre, du maintien de la paix et de la tranquillité sur le campus et des prochains examens de fin de semestre. à partir de la semaine prochaine.

Cependant, les étudiants ont décidé d’aller de l’avant avec leur horaire de programme.

“Nous avons appris qu’un groupe a organisé la projection dans l’une des auberges”, a-t-il déclaré, ajoutant que le campus était paisible.

Plus tôt, un groupe de membres de l’ABVP a organisé une manifestation devant la porte principale de l’université et lancé des slogans contre l’administration de l’université alléguant que le personnel de sécurité ne leur avait pas permis d’entrer dans les locaux de l’université avec l’équipement de contrôle.

Ils ont organisé un sit-in et ont demandé à l’administration de l’université comment l’autorisation avait été accordée au SFI pour projeter le documentaire de la BBC et ont déclaré qu’ils n’autoriseraient pas sa projection.

“L’administration de l’université a tenté d’arrêter la projection du film” The Kashmir Files “. Lorsque l’ABVP Karyakartas apportait le projecteur de la porte principale, la sécurité de l’université a malmené nos Karyakartas. Il y a eu une autre tentative de l’administration pour saisir notre projecteur. Nous avons protesté à la porte principale et nous avons tout arrangé pour la projection. Nous appelons la communauté étudiante à nous rejoindre en grand nombre à Ambedkar Chowk (North ShopCom) “, a déclaré l’ABVP HCU sur les réseaux sociaux.

Le gouvernement de l’Union avait ordonné la semaine dernière aux plateformes de médias sociaux telles que Twitter et YouTube de bloquer les liens vers le documentaire « India : The Modi Question ». Le ministère des Affaires étrangères a qualifié le documentaire de “morceau de propagande” qui manque d’objectivité et reflète un état d’esprit colonial.

Le documentaire en deux parties affirme qu’il a enquêté sur certains aspects liés aux émeutes du Gujarat de 2002 lorsque le Premier ministre Narendra Modi était le ministre en chef de l’État.

