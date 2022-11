Des étudiants de l’Université de l’Idaho poignardés dans des lits: coroner

SPOKANE, Washington –

Quatre étudiants de l’Université de l’Idaho qui ont été retrouvés morts dans une maison de location dimanche ont été poignardés à mort dans leur lit et étaient probablement endormis, a déclaré un coroner du comté à une chaîne d’information par câble.

La coroner du comté de Latah, Cathy Mabbutt, a également déclaré à NewsNation jeudi que chaque victime avait subi plusieurs coups de couteau avec un “assez gros couteau”.

“Il faut que ce soit quelqu’un d’assez en colère pour poignarder quatre personnes à mort”, a déclaré Mabbutt à NewsNation. Les victimes ont été poignardées à la poitrine et au haut du corps, a déclaré le coroner.

Les efforts de l’Associated Press pour joindre Mabbutt par téléphone vendredi ont été détournés vers un porte-parole de la police de l’État de l’Idaho, qui n’a pas immédiatement renvoyé les messages.

Les commentaires de Mabbutt se sont étendus sur les rapports d’autopsie publiés jeudi, qui concluaient que les quatre étudiants avaient été assassinés en étant poignardés à mort.

Les meurtres ont secoué Moscou, une ville de l’Idaho Panhandle de 25 000 habitants qui a connu un homicide pour la dernière fois il y a environ cinq ans. La ville universitaire verdoyante se trouve à environ 130 kilomètres au sud de Spokane, dans l’État de Washington.

Les agents n’ont pas identifié de suspect ni trouvé d’arme, a déclaré le chef de la police de Moscou, James Fry.

Les quatre victimes étaient membres de fraternités et de sororités : les seniors Madison Mogen, 21 ans, de Coeur d’Alene, Idaho, et Kaylee Goncalves, 21 ans, de Rathdrum, Idaho ; junior Xana Kernodle, 20 ans, de Post Falls, Idaho; et étudiant de première année Ethan Chapin, 20 ans, de Mount Vernon, Washington. Les femmes étaient colocataires. Les corps ont été retrouvés vers midi dimanche.

Le département de police de Moscou a publié vendredi une carte montrant une chronologie approximative des événements ayant conduit au décès et a demandé au public de fournir des conseils ou des pistes.

La carte montrait qu’Ethan et Xana avaient assisté à une fête à la maison de la fraternité Sigma Chi entre 20h et 21h samedi. La carte indiquait que les deux étaient revenus à la maison de location de Xana à 1 h 45 dimanche.

Pendant ce temps, Kaylee et Maddie se sont rendues au Corner Club, un bar populaire du centre-ville de Moscou, de 22 heures samedi à 1 h 30 dimanche. Ensuite, ils ont visité un camion de nourriture sur la rue Main et étaient de retour à la maison à 1h45 du matin.

La vidéo de surveillance du food truck montre Mogen et Goncalves en train de commander à la fenêtre, de prendre des photos sur leur téléphone et de discuter avec des amis en un segment d’environ 10 minutes.

La carte n’indiquait pas comment la police savait que les quatre victimes étaient chez elles à 1h45 du matin.

La police a déclaré que les preuves sur les lieux la portent à croire que les étudiants étaient ciblés, bien qu’elle n’ait pas donné de détails. Les enquêteurs disent que rien ne semble avoir été volé aux victimes ou à la maison.

Après avoir initialement déclaré qu’il n’y avait pas de danger permanent, la police s’est inversée mercredi. “Nous ne pouvons pas dire qu’il n’y a pas de menace pour la communauté”, a déclaré Fry. “Nous pensons toujours qu’il s’agit d’une attaque ciblée. Mais la réalité est qu’il y a toujours une personne qui a commis quatre crimes très horribles.”

Deux autres personnes ont été retrouvées dans la maison tentaculaire, indemnes. Fry a refusé de dire s’ils étaient en mesure de fournir un récit des meurtres ou de préciser qui a appelé le 911. Il n’y avait aucun signe d’entrée forcée, selon le chef, et une porte a été trouvée ouverte par les premiers policiers arrivés.