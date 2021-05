Des étudiants de l’université américaine sauvent des centaines de bébés tortues coincés dans un drain de tempête à l’aide d’un outil «  fait maison  »

Plus de 800 bébés tortues ont été amenés au vivarium de l’Université de Stockton après avoir été sauvés des égouts pluviaux de trois endroits différents. Selon une publication sur Facebook de l’Université, ces nouveau-nés à dos de diamant avaient rampé hors de leur nid souterrain en raison de la température hivernale rigoureuse, mais se sont retrouvés coincés en traversant la rue. Heureusement, ces bébés tortues ont été repérés par des bénévoles qui les ont sauvés de l’égout pluvial.

Les bénévoles Marlene Galdi et Joanne Freas aident souvent les tortues à traverser la rue. Cependant, Marlene a repéré quelques-uns de ces bébés tortues coincés et nageant dans un égout pluvial. Elle a décidé de sauver ces tortues et a mis au point un dispositif innovant spécial pour cette opération de sauvetage. Les volontaires ont fabriqué une pelle sur mesure à partir d’un filet d’aquarium télescopique fixé à une perche en bambou et sont heureux de voir à quel point cette invention a été utile pour le sauvetage.

Les volontaires ont inscrit leurs terrapins sauvés dans un programme d’aide au départ au Stockton Vivarium où ils recevront des soins de John Rokita et de son personnel.

Des bénévoles ont également formé des enfants locaux à étendre leur opération de sauvetage.

Le post FB de l’Université de Stockton ajoute que plus de terrapins arriveront au Vivarium dans les semaines à venir grâce à un « partenariat de conservation » avec le Wetlands Institute de Stone Harbor qui extrait et incube les œufs de femelles tuées sur la route. Ces nouveau-nés passeront environ un an au vivarium pour leur donner un début de croissance optimal avant d’être finalement relâchés dans la nature. Un terrapin à tête blanche est 2 à 3 fois plus gros qu’un terrapin sauvage du même âge. Les tortues à dos de diamant du nord sont des tortues de taille moyenne qui mesurent de 4 à 5,5 pouces chez le mâle et de 6 à 9 pouces chez la femelle.

Le message de l’Université ajoute qu’ils ont sauvé 1 108 terrapins qui reçoivent des soins. Ces nouveaux 826 sauvetages se joindront aux sauvetages de l’année dernière et aux chefs de file provenant de femmes tuées sur la route et de huit autres adultes non libérables (tous issus de situations de captivité à long terme).

