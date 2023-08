Des étudiants de l’UNC ont été vus sauter par les fenêtres dans des vidéos déchirantes lors d’une situation de tir actif

Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit sur les États-Unis envoyé directement dans votre boîte de réception chaque matin de la semaine Inscrivez-vous à notre bulletin d’information électronique gratuit du matin aux États-Unis

Des vidéos déchirantes montrent des étudiants se cachant sous des bureaux et sautant par les fenêtres de la classe lors d’une situation de tir actif à l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill.

Le campus a été placé en confinement pendant plusieurs heures lundi après-midi après une alerte concernant une « personne armée ». La police a confirmé par la suite qu’un membre de la faculté avait été tué et qu’un suspect, identifié comme étant l’étudiant diplômé Tailei Qi, avait été placé en garde à vue.

Le motif de la fusillade, qui a eu lieu au centre du campus, dans l’un des bâtiments scientifiques, reste flou.

Pendant une grande partie de la situation active, ceux qui étaient sous l’ordre de « se mettre à l’abri sur place » n’avaient aucune idée de ce qui se passait.

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux ont montré des sirènes hurlant alors que les étudiants et les professeurs se barricadaient dans les dortoirs, les salles de bains, les salles de classe et les gymnases à travers le vaste terrain.

L’alerte abri en place a été lancée peu après 13 heures, avec des sirènes émises dans les deux minutes.

Les policiers ont découvert que le membre du corps professoral, qui n’a pas été identifié, avait été mortellement abattu dans le bâtiment du laboratoire, a déclaré le chef de la police de l’UNC, Brian James, lors d’une conférence de presse.

Le suspect a été appréhendé environ 90 minutes après le signalement initial des coups de feu, mais le confinement a persisté alors que les autorités recherchaient l’arme, ont déclaré des responsables à la presse lors d’un point de presse.

L’arrestation a eu lieu dans un quartier résidentiel proche du campus, selon la chaîne de télévision locale WRAL. Le confinement a été levé vers 16h15.

On ne sait pas si le suspect et la victime se connaissaient.

Le chef James a déclaré : « Le fait de placer le suspect en détention nous donne l’occasion de comprendre le pourquoi et même le comment, et nous aide également à découvrir un mobile et vraiment pourquoi cela s’est produit aujourd’hui. Pourquoi aujourd’hui, pourquoi pas du tout ?

« Et nous voulons tirer les leçons de cet incident et nous ferons certainement de notre mieux pour garantir que cela ne se reproduise plus jamais sur le campus de l’UNC », a-t-il ajouté.

Le chancelier Kevin Guskiewicz a déclaré : « Cette perte est dévastatrice et la fusillade porte atteinte à la confiance et à la sécurité que nous tenons si souvent pour acquises au sein de notre communauté universitaire. »

Clayton Ulm, étudiant diplômé de 23 ans, a déclaré qu’il se trouvait dans une classe avec environ 50 à 70 autres personnes lorsque le verrouillage est entré en vigueur. L’alarme s’est déclenchée et des écrans dans la pièce ont également annoncé l’ordre de se mettre à l’abri sur place.

« Ensuite, il y a eu un peu de panique alors que les étudiants essayaient de savoir quoi faire », a écrit M. Ulm sur LinkedIn après trois heures de confinement, selon l’AP. « Ensuite, nous avons tous commencé à nous cacher sous nos chaises et sous nos bureaux. Certains étudiants sont allés verrouiller les portes.

Le chancelier de l’UNC-Chapel Hill, Kevin Guskiewicz, à gauche, et le chef de la police de l’UNC, Brian James, consolent les étudiants qui ont passé des heures en confinement lors d’une situation de tir actif sur le campus. (PA)

M. Ulm a ajouté que les étudiants ont commencé à écouter les scanners de la police pour savoir où se trouvait le tireur, le sentiment de panique ayant fini par s’atténuer et les étudiants ont pu utiliser les toilettes à proximité d’eux.

C’était « surréaliste de voir la panique massive », a déclaré M. Ulm.

« Nous recherchons une arme à feu. Il est trop tôt pour déterminer si l’arme à feu a été obtenue légalement », a déclaré le chef James.

La fusillade est survenue une semaine seulement après le début des cours dans la première université publique des États-Unis. Les cours de mardi ont été annulés pour les 20 000 étudiants du premier cycle et les 12 000 étudiants des cycles supérieurs.

Les forces de l’ordre réagissent à la fusillade dans le bâtiment du laboratoire au centre du campus de l’UNC (PA)

Rushil Umaretiya, étudiant de première année en Virginie du Nord, a tenu une bougie devant le bâtiment du laboratoire lundi soir avec deux de ses amis, deux semaines seulement après son déménagement à Chapel Hill.

« Dans ma famille, chaque fois que quelqu’un passe, nous allumons une bougie, alors j’ai pensé que je sortirais et rendrais hommage à la communauté que j’essaie de rejoindre », a-t-il déclaré à l’AP. « C’est une période effrayante pour beaucoup de gens, car j’ai beaucoup d’histoires de pertes, donc je pense que c’est juste de la peur et beaucoup d’émotions mitigées. »

Les forces de l’ordre et les premiers intervenants se rassemblent sur South Street, près du clocher du campus. (PA)

M. Ulm a quitté l’Oklahoma pour s’installer à Chapel Hill il y a quelques mois. Il a déclaré à l’agence de presse que sa mère l’avait appelé alors que les étudiants se réfugiaient sur place.

Elle « pleurait abondamment », a-t-il déclaré.

« Je savais que j’aurais dû t’envoyer un texto hier, j’étais tellement inquiète… c’était ma plus grande peur », lui a-t-elle dit.