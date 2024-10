Des étudiants de Kuujjuaq, au Québec, ont une conversation surprise avec un astronaute dans l’espace

Ce n’était pas avec des extraterrestres, mais des élèves de l’école Jaanimmarik de Kuujjuaq ont récemment eu une rencontre extraterrestre.

La voix de l’astronaute américain Nick Hague a été transmise dans le gymnase de l’école à des dizaines d’élèves le 11 octobre, directement depuis la Station spatiale internationale.

Certains étudiants ont eu la chance de retrouver leur voix.

La conversation a été possible puisque la station spatiale – voyageant à environ 28 000 kilomètres par heure – a survolé une antenne radio haute fréquence dans les Alpes italiennes qui relayait le signal.

Les élèves de l’école Jaanimmarik de Kuujjuaq ont eu la chance de poser des questions à l’astronaute Nick Hague sur son travail. (Félix Lebel/Radio-Canada)

« Qu’est-ce qui vous divertit ? Suivez-vous le temps normal ? Combien d’années d’école pour devenir astronaute ? Quel a été votre moment le plus effrayant dans l’espace ? »

Les étudiants ont posé des questions à l’astronaute pendant une dizaine de minutes avant que la station spatiale ne soit plus à portée, interrompant ainsi les derniers mots de Hague.

Pour le lecteur curieux, ses réponses étaient les suivantes : une connexion Internet et regarder la Terre pour se divertir, rebondir autour du globe signifie changer de fuseau horaire et utiliser l’heure de Greenwich, et de nombreuses années d’école pour devenir astronaute, mais toujours apprendre.

Quant au moment le plus effrayant ?

« Cela doit être mon premier lancement. Nous nous sommes retrouvés avec un dysfonctionnement de la fusée environ deux minutes après le lancement et nous avons donc avorté juste au moment où ma fusée se désagrégeait. C’était probablement le plus effrayant, mais nous en sommes arrivés à un bel atterrissage en parachute. «

Une rencontre surprise

Les étudiants soumettent depuis des semaines des questions sur ce qu’ils aimeraient demander à un astronaute, sans savoir qu’ils auraient réellement la possibilité de le faire directement.

Madisson York était l’un des étudiants sélectionnés pour poser une question à Hague.

Madisson York est un élève de 12e année à l’école Jaanimmarik de Kuujjuaq. (Félix Lebel/Radio-Canada)

« Je pensais que les astronautes allaient nous écrire des réponses », a-t-elle déclaré. « J’étais vraiment nerveux… J’avais tellement de questions que j’aurais voulu leur parler toute la journée. »

Elle a dit que savoir que les astronautes étaient autrefois des élèves de 12e année comme elle était inspirant.

Racim Ynineb, 12 ans, était un autre étudiant sélectionné pour poser une question.

Racim Ynineb est élève à l’école Jaanimmarik de Kuujjuaq. (Félix Lebel/Radio-Canada)

« Quand j’étais jeune, je disais que je voulais devenir astronaute », a-t-il déclaré. « Après leur avoir parlé, j’ai réalisé que j’aimerais encore le faire quand je serai plus grande. »