Des étudiants danois dansent sur le Tunak Tunak Tun de Daler Mehndi

À quel point l’engouement pour les chansons de Bollywood est-il trop ? Vous ne connaissez peut-être pas encore la réponse à cette question, mais cette vidéo tendance vous donnera une idée de la popularité de la musique du cinéma indien dans le monde. S’il est connu de tous que la musique transcende toutes les frontières et frontières, une vidéo d’une école danoise le prouve. Tout cela grâce à la chanson à feuilles persistantes de Daler Mehndi, Tunak Tunak Tun. Le morceau de 1998 continue de faire vibrer les gens sur ses rythmes. Dans la vidéo virale, on voit un certain nombre d’élèves danser ensemble sur Tunak Tunak Tun. Ils exécutent même le pas de crochet de la chanson. “Introdans le style indien”, lit-on dans la vidéo. La vidéo a recueilli plus de 36 000 likes à ce jour.

Beaucoup ont réagi à la vidéo de danse dans la section des commentaires. Même ladite école, via son compte non vérifié, a laissé un commentaire. Il disait : « Merci pour le partage. Nous utilisons cette chanson dans notre semaine d’introduction à l’école. Cela fonctionne parce que cela fait sourire et rire les gens ensemble. Au NIH, nous avons beaucoup de cultures différentes. Nous avons des étudiants du monde entier. J’espère que vous apprécierez cette vidéo et que vous n’y lirez pas grand-chose (sic).

Les utilisateurs des médias sociaux ont été stupéfaits après avoir regardé la vidéo. L’un des utilisateurs a écrit : “Yoo, je veux participer aussi, ça a l’air amusant.” Un autre utilisateur a commenté: «Je parie qu’ils s’amusent plus que leur routine habituelle. Dernière étape cependant. Un autre utilisateur a écrit: “C’est de la danse en ligne de niveau supérieur”.

Regardez la vidéo virale ci-dessous :

La chanson emblématique de Daler Mehndi est sortie en 1998 et figure depuis lors parmi les meilleures chansons préférées à être jouées lors de réceptions indiennes. Regardez la chanson complète ici:

De nos jours, nous rencontrons fréquemment des vidéos de personnes étrangères dansant sur des chansons indiennes. Récemment, un clip montrant un petit garçon, qui serait originaire de Chine, dansant sur le morceau populaire Aankhein Khuli du film Mohabbatein a fait fureur sur les réseaux sociaux. La vidéo commence par le réglage de la caméra par l’enfant et la lecture de la piste. Il prend bientôt sa position et commence à danser sur la chanson populaire mettant en vedette Shah Rukh Khan. Regardez la vidéo ici :

La vidéo a plus d’un million de likes à ce jour.

