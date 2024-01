Des étudiants collectent des fonds pour la famille du brigadier tué dans une fusillade dans le métro

Métro





Des étudiants au cœur brisé dans une école de Manhattan ont rendu hommage à un brigadier scolaire bien-aimé, qui a été tué par balle dans une rame de métro de Brooklyn après avoir interrompu une bagarre – le qualifiant de « héros » sur un site Web de collecte de fonds pour sa famille qui a récolté plus de 139 000 $. Mardi.

Les étudiants d’Avenues The World School ont inondé la page de souvenirs de Richard Henderson, 45 ans, tué dimanche à la station Franklin Avenue à Crown Heights.

Henderson, père de trois enfants et grand-père de deux jeunes filles, « n’était pas seulement un gardien aux passages piétons de l’école où il travaillait sans relâche ; Rich était le tuteur de tous ceux qui avaient la chance de le connaître », lit-on sur la page vérifiée de la campagne de collecte de fonds.

« La vie de Richard était une mosaïque d’altruisme et de dévouement », ont-ils poursuivi. «Pendant plus d’une décennie, il a servi comme brigadier scolaire, guidant les jeunes en toute sécurité, un rôle qui reflétait son désir inné de protéger et de prendre soin de ceux qui l’entouraient.»

Des étudiants au cœur brisé d’une école de Manhattan ont rendu hommage à Richard Henderson, un brigadier scolaire bien-aimé, qui a été abattu de manière insensée dans une rame de métro de Brooklyn après avoir interrompu une bagarre.

Polycopié

Les étudiants et la famille d’Henderson se souviennent de lui comme d’un homme pacifique, toujours prêt à aider les autres – même jusqu’à la fin, lorsqu’il est intervenu dans une dispute au sujet de la musique forte diffusée dans un train 3 à destination de Manhattan et a été mortellement abattu.

Leo Prince, élève de dixième année, qui a lancé la collecte de fonds, a déclaré au Post par courrier électronique que les étudiants « adoraient » Henderson et sont maintenant aux prises avec ce qu’il a décrit comme « une perte énorme pour toute la communauté ».

“J’espère que les gens de ma communauté scolaire, la communauté de Rich, et simplement les gens qui se soucient d’une telle tragédie, finiront par donner”, a déclaré Prince lundi soir. « Lorsque nous avons créé GoFundMe, nous nous sommes fixés un objectif de 10 000 $. Nous sommes maintenant à 12K. Nous utilisons Instagram et Snapchat pour faire passer le message.

Henderson, 45 ans, a été tué dimanche à la gare de Franklin Avenue à Crown Heights. Wayne Carrington

Mardi matin, 12 heures après sa création, la collecte de fonds était à plus de la moitié du nouvel objectif de 40 000 $.

Les étudiants et les associés ont également partagé des souvenirs sur la page, le rappelant comme un brigadier décontracté avec le « plus grand et plus beau cœur » dans les commentaires.

«J’ai rencontré Rich pour la première fois quand j’avais environ 7 ans, il y a plus de 10 ans. Je me souviens seulement de lui comme de quelqu’un que j’admirais constamment et avec qui je pouvais facilement parler. Mes souvenirs préférés de lui incluent le moment où il jouait avec nous au parc », a écrit Izzy Genin sur la collecte de fonds.





« Lorsque nous avons créé GoFundMe, nous nous sommes fixés un objectif de 10 000 $. Nous sommes maintenant à 12K. Nous utilisons Instagram et Snapchat pour faire passer le message », a déclaré Leo Prince, élève de dixième année.

GoFundMe

« Rich avait le plus grand et le plus beau cœur, et tous ceux qui le connaissaient le savaient de lui. Il est peut-être parti, mais il n’est certainement pas oublié.

Jessie Randall, la créatrice de Loeffler Randall, a rendu hommage à Henderson sur ses histoires Instagram en écrivant : “Cet homme très spécial était un brigadier scolaire bien-aimé à l’école de mes fils.”

«Je déteste tellement les armes. La vie est tellement injuste. Quelqu’un d’aussi gentil a été assassiné de manière insensée », a-t-elle ajouté à côté d’une photo d’Henderson serrant un jeune garçon dans ses bras.

Le NYPD enquête après que Henderson a été abattu dans un wagon de train à la station de métro Franklin Ave à Brooklyn, le dimanche 14 janvier 2024. Wayne Carrington

Les étudiants et les associés ont également partagé des souvenirs de Henderson, le rappelant comme un brigadier facile à vivre avec « le plus grand et le plus beau cœur ».

Polycopié

Une autre ancienne élève de Henderson, Mya Cahana, a déclaré qu’elle connaissait le personnel bien-aimé de l’école depuis l’âge de 8 ans et qu’elle avait débuté à Avenues.

“Je portais un bonnet des Seahawks tous les jours cet hiver-là, et depuis lors, il m’appelait toujours Mme Seattle”, a écrit Cahana sur la collecte de fonds.

«Je ne peux pas croire que vendredi était la dernière fois que je le voyais. C’était une si bonne personne.











Charger plus…









#isDisplay

/isDisplay#isAniviewVideo



/isAniviewVideo#isSRVideo



/isSRVideo