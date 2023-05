Selon la police, les escrocs forcent leurs victimes à simuler leurs propres enlèvements afin d’obtenir une rançon de leurs familles

Soi-disant « enlèvement virtuel » Les escroqueries se multiplient dans l’État australien de Nouvelle-Galles du Sud, a averti vendredi la police. Les escrocs dupent les étudiants chinois en leur faisant croire qu’ils doivent payer pour éviter l’expulsion, avant d’extorquer des rançons lucratives aux familles des victimes.

Quatre de ces faux enlèvements ont été signalés à la police de la Nouvelle-Galles du Sud au cours du seul mois dernier, a indiqué la police dans un communiqué de presse. Dans chaque cas, les étudiants internationaux chinois ont été ciblés.

L’escroquerie commence lorsqu’un étudiant chinois reçoit un appel téléphonique d’une personne parlant le mandarin et prétendant être un fonctionnaire d’une ambassade, d’un consulat ou d’un service de police chinois. L’escroc dit à la victime qu’elle a été impliquée dans un crime et qu’elle doit payer une grosse somme d’argent pour éviter l’expulsion et les poursuites.















La conversation se déplace ensuite vers des applications de chat telles que WhatsApp et WeChat, où les victimes sont invitées à remettre jusqu’à 280 000 dollars australiens (186 000 dollars américains). Ceux qui ne peuvent pas payer le montant total sont chargés de prendre des photos simulant leurs propres enlèvements et de les envoyer aux escrocs, qui contactent ensuite les familles des étudiants en Chine et leur extorquent l’argent de la rançon.

Les escrocs continueront de faire des menaces et des demandes de rançon jusqu’à ce que les familles ne soient plus en mesure de payer, auquel cas ils contactent souvent les forces de l’ordre en Chine, a expliqué la police de NSW.

Dans l’un des quatre cas enregistrés au cours du mois dernier, la famille d’une étudiante de 23 ans a payé une fausse rançon de 270 000 dollars australiens avant que l’étudiante ne soit retrouvée par des policiers de NSW. Une femme de 22 ans a remis 20 000 dollars australiens avant d’être contactée par la police, tandis que deux autres victimes adolescentes ont été retrouvées avant que l’argent ne soit versé.

L’officier de liaison de la police de l’ambassade de Chine, Zhang Zhengping, a déclaré à ABC News en Australie que les forces de l’ordre en Chine s’efforçaient de réprimer les réseaux criminels à l’origine de ces escroqueries. Les responsables chinois ont assuré aux familles qu’aucun agent ou fonctionnaire du gouvernement n’appellerait jamais les étudiants à la recherche d’argent.