Des étudiants chinois créent une “cape d’invisibilité” pour dissimuler leur identité aux caméras de sécurité IA

Les Potterheads se rassemblent ! Des étudiants chinois ont créé une cape d’invisibilité. Bien que ce ne soit peut-être pas tout à fait le même que son homonyme de la série Harry Potter. La cape a le même but, en quelque sorte. Selon le National Post, quatre étudiants diplômés de l’Université de Wuhan en Chine ont inventé cette “cape d’invisibilité” à bas prix qu’ils appellent manteau InvisiDefense. Il est destiné à cacher le corps humain des caméras de sécurité surveillées par l’IA. De ce fait, l’identité de la personne qui le porte est masquée.

Au cas où vous vous demanderiez comment cela s’est produit, il n’y a pas de magie impliquée. Mais vous pouvez toujours compter sur la science. En un coup d’œil, le manteau ressemble assez à un vêtement de camouflage ordinaire. En regardant de plus près, on peut voir un motif personnalisé conçu par un algorithme qui aveugle la caméra. Le manteau est également intégré à un dispositif thermique qui émet des températures de chaleur variables la nuit. Cela crée un modèle de chaleur inhabituel qui peut tromper les caméras de sécurité qui utilisent l’imagerie thermique infrarouge pendant la nuit.

Le professeur Wang Zheng a dirigé le projet. Le National Post l’a rapporté comme disant: “De nos jours, de nombreux appareils de surveillance peuvent détecter des corps humains.” Il a ajouté : « Les caméras sur la route ont des fonctions de détection des piétons et les voitures intelligentes peuvent identifier les piétons, les routes et les obstacles. Notre InvisDefense permet à la caméra de vous capturer, mais elle ne peut pas dire si vous êtes humain.

Lors des essais préliminaires du manteau, les étudiants l’ont testé sur le campus, sur les caméras de sécurité disponibles sur place. Leur but était d’échapper à la reconnaissance. Ils ont constaté qu’il y avait une réduction de 57 % de la précision de la détection des piétons. Mais ce n’était pas la fin du développement. Ils ont relevé le défi de développer un manteau qui trompe à la fois l’œil humain et les caméras.

Cela est venu à la lumière de la récente vague de protestations contre le verrouillage en Chine. Le pays est connu pour avoir certains des systèmes de surveillance les plus avancés au monde. Des millions d’entre eux sont installés aux coins des rues et à l’entrée des immeubles. La police l’utilise pour traquer les dissidents, les minorités ethniques et les travailleurs migrants. Lors de la récente manifestation, beaucoup ont été arrêtés en utilisant la technologie de reconnaissance faciale.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici