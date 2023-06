Des étudiants canadiens protestent contre les grandes banques contre le manque d’action climatique

Des étudiants de partout au Canada protestent contre les plus grandes banques du pays, les appelant à dénoncer le changement climatique.

Selon Dani Michie, un organisateur numérique de l’organisation à but non lucratif dirigée par des étudiants Banking on a Better Future, les jeunes constituent un groupe démographique précieux pour les banques.

« Lorsque les jeunes décident où ils vont faire leurs opérations bancaires, ces décisions ont tendance à durer toute leur vie », a-t-elle déclaré lundi à CTV’s Your Morning. « Les jeunes ont beaucoup de pouvoir pour faire pression sur ces banques pour qu’elles prennent des décisions différentes, afin que nous choisissions de faire affaire avec elles et que nous choisissions de travailler pour elles. »

Des rapports antérieurs ont montré que les plus grandes banques du Canada investissent massivement dans des secteurs tels que les combustibles fossiles, et qu’aucune n’est en voie d’atteindre le zéro net.

Michie reconnaît que les banques ont fait des progrès sur les objectifs climatiques, mais dit qu’elle ne pense pas qu’elles vont assez loin.

« C’est surtout du bout des lèvres, c’est beaucoup de relations publiques. Ils veulent vraiment que nous pensions qu’ils sont respectueux de l’environnement et qu’ils sont de notre côté », a-t-elle déclaré. « Mais nous savons que les chiffres racontent une histoire différente. »

Selon un rapport publié l’an dernier, six des grandes banques canadiennes prennent de l’avance sur les politiques climatiques, mais « ont encore du chemin à faire ».

Dans l’espoir d’inciter à de nouvelles actions, l’organisation Miser sur un avenir meilleur a organisé des manifestations sur 16 campus universitaires à travers le Canada en 2022.

La manifestation a suscité une réponse de l’une des principales banques du pays.

En mars, RBC a déclaré à CTV News Windsor dans un communiqué : « Nous concentrons notre attention là où nous aurons le plus grand impact – aider nos clients à réduire leurs émissions et soutenir les initiatives qui apportent des solutions vertes sur le marché.

La déclaration a poursuivi en disant: « Nous nous engageons à atteindre le zéro net dans nos prêts d’ici 2050 et avons établi des objectifs intermédiaires de réduction des émissions qui nous aideront à prendre des mesures et à mesurer les progrès. Ces objectifs sont éclairés par la science et reflètent une approche mesurée et approche délibérée de l’action climatique. »

Le taux de participation aux manifestations est lié, dit Michie, au sentiment partagé par de nombreux jeunes Canadiens, qui disent ressentir de l’éco-anxiété, c’est-à-dire lorsqu’une personne ressent un profond sentiment de dépression, de ressentiment et de peur envers le changement climatique.

« Nous ressentons ces impacts, en particulier les jeunes, alors que nous nous préparons pour notre avenir », a déclaré Michie. « Les gens à l’école, ils essaient de penser au monde dans lequel ils vont et la réalité est que les grandes banques du Canada ont toutes des investissements majeurs dans des projets de combustibles fossiles. »



