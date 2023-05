Des étudiants belges condamnés pour la mort de Sanda Dia après un bizutage fraternel

Dia, 20 ans, a été forcé d’avaler un poisson rouge vivant, de boire de grandes quantités d’huile de poisson pour vomir le poisson et de rester dans une tranchée d’eau extrêmement froide, où les membres de la fraternité ont uriné sur lui, au milieu de l’hiver. Dia, qui était noire, s’est effondrée et a été transportée à l’hôpital. Il est mort deux jours plus tard.