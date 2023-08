Des étudiants-athlètes de l’Iowa et de l’État de l’Iowa accusés de délits pour avoir joué à des sports

Sept joueurs et un membre du personnel des programmes de football de l’Iowa et de l’État de l’Iowa en 2022 ont été accusés de délits aggravés dans le cadre d’une enquête sur le jeu, et tous sauf deux sont accusés d’avoir parié sur leur propre équipe.

Ils comprennent quatre partants actuels de l’Iowa State, trois joueurs de l’Iowa – dont deux transférés – et un ancien entraîneur adjoint diplômé de l’Iowa. Tous risquent jusqu’à deux ans de prison pour avoir falsifié des records, une accusation portée par sept athlètes actuels et anciens de l’Iowa et de l’État de l’Iowa depuis la semaine dernière, y compris le quart-arrière partant des Cyclones 2022 Hunter Dekkers.

La division des enquêtes criminelles de l’Iowa a géré l’enquête, tandis que le bureau du procureur du comté de Story a déposé des accusations contre les joueurs de l’État de l’Iowa. Le bureau du procureur du comté de Johnson a inculpé les quatre hommes de l’Université de l’Iowa. L’athlétisme obtenu des informations sur les athlètes et l’assistant de l’Iowa auprès du greffier du comté de Johnson et des informations sur les athlètes de l’État de l’Iowa auprès de WHO-TV.

Les athlètes de l’État de l’Iowa accusés comprennent le porteur de ballon Jirehl Brock, l’ailier rapproché DeShawn Hanika, le joueur de ligne offensive Jake Remsburg et le joueur de ligne défensive Isaiah Lee. Les joueurs de l’Iowa inculpés sont le receveur large actuel Jack Johnson, l’ancien receveur Arland Bruce IV, l’ancien gardien Harry « Reggie » Bracy II et l’assistant diplômé Owen O’Brien. L’entraîneur de l’Iowa State, Matt Campbell, a déclaré mercredi à Randy Peterson du Des Moines Register qu’aucun des joueurs accusés ne s’entraînait actuellement, mais n’a pas précisé la raison. L’entraîneur de l’Iowa, Kirk Ferentz, s’entretiendra avec les journalistes pour la première fois lors du camp d’entraînement vendredi.

Bruce, un starter de deux ans qui a été transféré dans l’État de l’Oklahoma en janvier, est accusé d’avoir fait 132 paris sportifs en ligne totalisant plus de 4 342 $ sous le nom de « Vincent Bruce » pour créer un compte DraftKings frauduleux alors qu’il était mineur. En tant que véritable étudiant de première année en 2021, Bruce aurait parié sur six matchs de l’Iowa, y compris des compétitions contre l’Iowa State, Penn State, Purdue, le Nebraska, le Michigan et le Kentucky. En 2022, il a été accusé d’avoir parié sur des matchs dont il a joué contre l’État du Dakota du Sud, Rutgers, Michigan, Northwestern et Nebraska. Après être entré dans le portail transféré en décembre, Bruce aurait parié « sous le total de points » dans la victoire du Music City Bowl de l’Iowa contre le Kentucky.

Selon des documents judiciaires, Bruce a parié deux fois « sous le total des points », dont une fois en tant que joueur en 2022. C’était contre Northwestern, un match que l’Iowa a remporté 33-13 dans lequel la ligne over-under était de 37,5 points. Bruce a marqué un touché précipité et a capté trois passes dans ce match.

Bracy, qui a été transféré à Troy en janvier, a également utilisé un compte sous le nom de Vincent Bruce et est accusé d’avoir placé huit paris sur des événements de l’Iowa et 66 au total pour un total de 715 $ alors qu’il était mineur. Bracy, qui a concouru dans des équipes spéciales, aurait parié sur deux matchs de football de l’Iowa en 2022 dans lesquels il a joué.

Johnson aurait utilisé le nom de sa mère pour obtenir un compte DraftKings avant d’avoir 21 ans en juin. Il est accusé d’avoir fait 380 paris pour plus de 1 800 $ alors qu’il était mineur et d’avoir parié sur 11 matchs de basket-ball masculin de l’Iowa et deux matchs de football.

O’Brien était assistant étudiant de football, puis assistant diplômé, et aurait obtenu les informations de sa mère alors qu’il était mineur pour créer un compte FanDuel. Il est accusé d’avoir fait plus de 350 paris pour 3 047 $ alors qu’il était mineur, dont 11 paris sur des événements sportifs de l’Iowa et trois impliquant l’équipe de football de 2022.

Dans l’Iowa State, Brock aurait fait 1 327 paris pour 12 050 $. Il est accusé d’avoir parié sur quatre compétitions de football, dont 2022 matchs contre Texas Tech, Iowa et Kansas State, et 11 matchs de basket-ball masculins de l’Iowa State. Brock a commencé contre l’Iowa et l’État du Kansas l’année dernière et a eu un échappé sur la ligne de but de l’Iowa qui a été récupéré par les Hawkeyes dans la zone des buts. Il s’est blessé contre Texas Tech et n’a pas joué. Il est accusé d’avoir utilisé les informations d’une femme pour placer les paris.

Lee est accusé d’avoir fait 115 paris pour 885 $, dont 21 paris sur 12 matchs de football de l’État de l’Iowa en 2021 et 2022 au cours desquels il a joué. Il est accusé d’avoir placé un pari financier contre les Cyclones en 2021, lorsque l’État de l’Iowa a battu le Texas 30-7 à Ames. Il aurait utilisé les informations de sa fiancée.

Hanika aurait fait 288 paris, dont 70 sur des matchs de basket-ball de l’Iowa State, pour 1 262 $. Remsburg aurait fait 273 paris pour 1 108 $, dont six sur des événements de la NCAA, mais aucun impliquant l’État de l’Iowa.

En mai, les universités de l’Iowa et de l’État de l’Iowa ont confirmé que DCI et la Commission des courses et des jeux de l’Iowa avaient ouvert une enquête criminelle sur le jeu illégal parmi les athlètes des deux écoles. Parmi les suspects figuraient 26 athlètes de l’Iowa et 15 de l’État de l’Iowa.

La semaine dernière, les procureurs du comté ont porté plainte contre quatre athlètes de l’État de l’Iowa, dont Dekkers, le lutteur Paniro Johnson, le joueur de ligne offensive Dodge Sauser ainsi que l’ancien joueur de ligne défensive de l’État de l’Iowa Eyi Uwazurike. Parmi les anciens athlètes de l’Iowa accusés figurent le botteur Aaron Blom, l’ancien joueur de baseball Gehrig Christensen et l’ancien basketteur masculin Ahron Ulis, qui a été transféré au Nebraska.

Selon les règles de la NCAA, tout athlète pariant sur sa propre université pourrait recevoir une interdiction à vie. Les joueurs qui ont parié plus de 800 $ mais qui n’ont pas misé sur leur propre équipe – comme Remsburg – sont passibles d’une suspension d’une durée de la moitié de la saison.