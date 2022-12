Des étudiants afghans sortent de l’examen pour protester contre les talibans interdisant aux femmes d’aller à l’université

Les talibans afghans ont fait l’objet de vives critiques pour leur décision d’interdire l’enseignement universitaire aux femmes. Les talibans ont effectivement institué une interdiction totale de l’éducation des filles et des femmes puisqu’ils ont également interdit aux filles de fréquenter l’école primaire. La décision archaïque des talibans a attiré la condamnation des États-Unis et des Nations Unies pour leur attaque dévastatrice contre les droits des femmes. Récemment, la superstar du cricket afghan Rashid Khan a également tweeté contre l’interdiction par les talibans de l’enseignement universitaire pour les femmes.

Cependant, il y a une lueur d’espoir pour les femmes afghanes, car de nombreux étudiants et professeurs masculins ont organisé des manifestations devant les campus universitaires en signe de solidarité avec les étudiantes.

Une vidéo des manifestations est devenue virale sur les réseaux sociaux. Dans le clip, on peut voir des étudiants masculins de l’Université Nangarhar en Afghanistan protester contre la décision des talibans d’interdire aux étudiantes de fréquenter l’université.

En publiant la vidéo, une page Instagram a écrit : « Les étudiants universitaires de sexe masculin de l’Université de Nangarhar ont quitté leurs examens pour protester contre la décision des talibans d’interdire aux étudiantes de fréquenter l’université. Jusqu’à présent, plusieurs hommes professeurs d’université ont également démissionné. Cela doit se produire dans tout le pays. Il est plus que temps de prendre position contre l’injustice. Le message a été partagé avec les hashtags de Let Afghan Girls Learn

La publication a cassé Internet avec près de 2 millions de vues en une seule journée. Plusieurs utilisateurs d’Instagram ont répondu sous la publication et ont félicité les étudiants masculins qui ont organisé des manifestations pour leur bravoure. Un utilisateur d’Instagram a écrit : “Bravo frères !!”

Le lecteur de nouvelles de Shamshad TV ne peut contenir ses émotions à propos de l’interdiction de l’éducation universitaire des femmes et s’effondre en pleurs. La communauté internationale, en particulier les États-Unis, doit remplir ses obligations envers les femmes et les filles afghanes et tenir les talibans responsables de leurs actions. Vidéo : Shamshad TV pic.twitter.com/x2ZqaexVQz — Nouvelles du Pamir (@PamirNews) 21 décembre 2022

La décision d’interdire purement et simplement l’éducation des femmes est le coup le plus accablant porté par les talibans aux libertés des femmes depuis qu’ils ont pris le pouvoir l’année dernière. L’interdiction restreint davantage les opportunités pour les filles et les femmes afghanes, qui sont confrontées à l’oppression depuis la prise du pouvoir par les talibans. Les femmes afghanes ont déjà été chassées de la vie publique et professionnelle depuis que le mouvement régressif a pris le pouvoir par la force en 2021.

Après la prise de contrôle du pays par les talibans, les universités ont été contraintes de mettre en œuvre des règles ultra-conservatrices telles que des salles de classe et des entrées séparées par sexe. Les femmes n’étaient également autorisées à être enseignées que par des femmes professeurs ou des vieillards.

Les politiques régressives des talibans se sont révélées être un obstacle majeur à leurs efforts pour obtenir la reconnaissance internationale de leur gouvernement.

