Voyager est amusant, sauf si vous êtes un étudiant ou un employé de bureau basé dans une autre ville loin de chez vous. Le fait est que chaque fois que vous voulez voyager, vous voulez tout ranger pour que votre univers soit divisé en deux villes. Mais cela signifie également que vous devrez cracher de l’argent pour payer les bagages qui dépassent le poids autorisé des compagnies aériennes.

Cela est devenu plus strict à l’époque des covides car les règles sont plus strictes maintenant, comme un bagage par personne, etc. C’est ce qui préoccupait les deux étudiants afghans qui étudiaient à Bangalore.

Après avoir terminé leurs études, les deux doivent rentrer chez eux en Afghanistan le 26 décembre. Mais il semble que les deux aient accumulé trop de choses, des vêtements aux accessoires et aux livres. Et tout transporter, en particulier à l’époque des covides, ne semblait pas si faisable.

Par conséquent, ils ont ouvert une friperie dans une rue de Bengaluru et ont tout mis en vente, des boucles d’oreilles aux foulards, aux châles et aux livres. Tout ce que le duo estimait n’était pas nécessaire, ils l’ont mis en vente sur les trottoirs de Church Street à Bengaluru, a rapporté le Times of India.

«Au départ, nous voulions donner la plupart de ces choses à des œuvres caritatives, mais on nous a dit qu’elles seraient simplement perdues ou ne recevraient pas l’attention qu’elles méritaient. Nous avons donc décidé de vendre ces choses et d’en donner une partie à des œuvres caritatives. Les articles sont uniques et ne sont pas facilement disponibles », a déclaré l’une des deux femmes.

L’une d’elles avait 14 kg de bagages supplémentaires, elle a donc mis certains de ses bijoux en vente car les bijoux à eux seuls pesaient environ 5 kg.

Des boucles d’oreilles couleur émeraude, une veste d’hiver ponchostylée, des livres, des sacs, des pochettes et

même des bottes ornaient la boutique. Le duo a déclaré que la plupart des choses étaient à peine utilisées et certaines étaient même fraîches. Amassés d’excitation, ils n’en ont jamais beaucoup utilisé étant donné l’horaire chargé de l’université.

Les produits étaient vendus entre 100 Rs et 1000 Rs, tandis que l’article le plus cher était un bijou vintage qu’ils ont vendu pour Rs 1000.