Des études révèlent qu’une meilleure santé oculaire pourrait améliorer l’économie américaine

Le vieil adage « La santé est une richesse » semble plus vrai que jamais aux États-Unis, car de plus en plus de personnes déclarent des niveaux plus élevés de dette médicale.

Selon une enquête de KFF réalisée en 2024, jusqu’à 41 % des adultes ont une forme ou une autre de dette liée aux soins de santé. Cela équivaut à environ 100 millions d’Américains avec une dette globale d’environ 220 milliards de dollars.

En raison du coût élevé des soins de santé, de nombreux Américains pensent à tort que la meilleure façon de se libérer de leurs dettes est d’éviter les examens et les soins médicaux réguliers. Étant donné que la plupart des factures médicales résultent de maladies chroniques ou évolutives, qui peuvent souvent être évitées grâce à une intervention précoce, il s’agit d’une démarche malavisée. Des études ont montré que le manque de soins oculaires, en particulier, peut entraîner de graves maladies oculaires et avoir des effets négatifs sur les revenus et l’économie. De meilleurs soins de la vue pourraient donc être une question d’importance nationale.

Un regard sur l’impact de la santé oculaire

La perte de la vue et la déficience visuelle sont deux des problèmes de santé les plus coûteux à l’échelle nationale. Selon des enquêtes, ils représentent un fardeau économique de plus de 50 milliards de dollars chaque année. À un niveau plus individuel, des experts, comme ceux de la Fédération internationale du vieillissement, estiment que les personnes souffrant de problèmes oculaires dépensent jusqu’à 5 000 dollars de plus que leurs pairs qui n’en souffrent pas. Dans l’ensemble, les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) estiment que cela signifie que les problèmes de vision majeurs pourraient coûter à l’économie près de 380 milliards de dollars d’ici 2050.

D’un autre côté, des recherches menées par l’Agence internationale pour la prévention de la cécité (IAPB) et Kevin Frick de Johns Hopkins ont révélé que une meilleure vue et les soins oculaires associés Les mesures de lutte contre la cécité non congénitale peuvent avoir un effet positif sur l’économie. Plus précisément, jusqu’à 50 milliards de dollars peuvent être réinjectés dans l’économie grâce à des mesures appropriées pour remédier à la perte de la vue évitable. Dans l’état actuel des choses, la plupart des cas de cécité non congénitale peuvent être évités. Par exemple, jusqu’à 90 % des pertes de vision dues à la rétinopathie diabétique peuvent être évitées.

Les chercheurs estiment que la réduction des pertes de vision évitables réduira les risques de problèmes liés à la carrière, qui ont naturellement une incidence sur la stabilité financière globale. Des rapports commandés indiquent que les personnes qui développent des déficiences visuelles sont jusqu’à 30 % moins productives, ce qui, au fil du temps, crée un effet domino qui affecte leur bilan et les bénéfices de leur entreprise.

Obtenir une meilleure santé visuelle

Même si la santé varie d’une personne à l’autre, la même étude recommande de prendre des mesures proactives pour surveiller la vue. Après tout, de nombreuses maladies graves évoluent lentement et ne deviennent évidentes qu’une fois que des dommages irréversibles ont été causés. C’est également le cas de la cataracte et du glaucome, qui sont deux des principales causes de perte de vision aujourd’hui.

Les spécialistes de la santé s’accordent à dire que des examens oculaires réguliers constituent la première ligne de défense. Au cours de ces séances, les médecins peuvent détecter et repérer toute irrégularité et la traiter en conséquence. De plus, ces examens peuvent même révéler d’autres problèmes de santé comme l’hypertension et le diabète. Par exemple, des recherches menées au Cedars-Sinai ont montré que des anomalies oculaires peuvent être des indicateurs de la maladie d’Alzheimer. La détection précoce de modifications vasculaires dans la rétine peut conduire à un diagnostic précoce et aider à suivre la progression de la maladie, rendant la gestion plus facile et plus efficace.

Cela dit, Wakefield Research indique que jusqu’à un quart des personnes présentant un risque élevé de problèmes de vision admettent reporter les soins médicaux. Les causes les plus courantes sont la méconnaissance des soins oculaires ou les contraintes financières. Heureusement, obtenir un examen de la vue La consultation est plus accessible que jamais. Les grands détaillants comme Target Optical proposent désormais des services tels que des examens de la vue, où des médecins tiers peuvent traiter des patients qui pourraient autrement être intimidés ou incapables de se rendre dans des cliniques traditionnelles. Étant donné que ces services sont également liés à des portails en ligne, les patients peuvent rechercher la succursale la plus proche de chez eux et réserver à l’avance pour plus de commodité.

De plus, les adultes devraient se renseigner sur leurs assureurs. Environ 90 % des Américains ont une assurance maladie, mais tous ne couvrent pas les soins de la vue. Parfois, les régimes d’assurance exigent encore des frais importants à la charge du patient pour des choses comme les examens de la vue ou les lunettes. Si possible, il est préférable de rechercher des fournisseurs plus complets qui peuvent couvrir les mesures préventives et correctives. Par exemple, VSP propose une assurance totale ou partielle couverture partielle pour des choses comme des tests, des visites chez le médecin hors réseau et des chirurgies au laser. De cette façon, les assurés peuvent obtenir l’aide oculaire dont ils ont besoin sans s’endetter ou tout simplement éviter les soins médicaux.

Les conséquences économiques des maladies oculaires et de la perte de vision étant de plus en plus importantes, la détection précoce et l’accessibilité des soins pour ces problèmes sont plus cruciales que jamais. Cependant, il reste à voir si ces mesures visant à améliorer les soins de la vue aux États-Unis seront prises ou non.