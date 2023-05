Des étrangers rendent hommage à l’enterrement d’un vétéran jamaïcain de la Seconde Guerre mondiale qui s’est porté volontaire au moment où la Grande-Bretagne en avait besoin

LONDRES (AP) – Lorsque Peter Brown est mort seul à Londres sans aucune famille connue, les voisins ont veillé à ce que l’humble Jamaïcain de 96 ans qui s’était porté volontaire à l’adolescence pour se battre pour la Grande-Bretagne pendant la Seconde Guerre mondiale ne soit pas oublié.

Des centaines de personnes – pour la plupart des étrangers – touchées par son histoire ont répondu à l’appel jeudi et ont emballé l’église St. Clement Danes pour donner à l’ancien sergent de bord un bon départ.

La révérende Ruth Hake a déclaré que lorsque Brown a quitté sa maison jamaïcaine à 17 ans en 1943, il n’y avait aucune promesse qu’il rentrerait chez lui – comme des millions d’autres qui ont donné leur vie pendant la Seconde Guerre mondiale.

« La volonté qu’il a montrée alors et les sept années suivantes qu’il a servi dans la Royal Air Force pour mettre sa vie en jeu au nom de cette nation … est une dette que nous tous qui avons certainement vécu notre vie en liberté dans ce pays doit honorer », a déclaré Hake. « C’est pourquoi il y a tant de monde ici aux funérailles d’un homme aussi modeste et sans prétention. »

Brown était l’un des quelque 5 500 hommes des Caraïbes qui se sont portés volontaires après que la RAF a abandonné sa «barre de couleur» en 1939 et a commencé à recruter dans ses colonies dans ce qui était alors connu sous le nom des Antilles britanniques.

Le groupe le plus important, quelque 3 700, venait de la Jamaïque. La plupart de ces recrues étaient du personnel au sol; seuls 450 faisaient partie du personnel navigant.

Brown s’est entraîné en Jamaïque et au Canada et est devenu opérateur radio et mitrailleur, effectuant cinq missions sur des bombardiers Lancaster au cours de la dernière année de la guerre.

Il était l’un des derniers d’une génération qui disparaît rapidement et probablement l’un des derniers du groupe surnommé les « Pilotes des Caraïbes ». Les plus jeunes de ceux qui ont servi ont plus de 90 ans.

Lorsque Brown est décédé chez lui en décembre, le conseil municipal de Westminster a tenté de retrouver sa famille. Au fur et à mesure que la nouvelle de sa mort se répandait, des historiens, des chercheurs militaires, des généalogistes et des groupes communautaires se sont emparés de la cause et l’intérêt a grandi.

Ce qui avait autrefois été prévu comme un service modeste dans un crématorium a dû être reporté et transféré dans le foyer spirituel de la RAF, la vaste église datant de 1000 ans qui a dû être reconstruite après avoir été en grande partie détruite par une bombe incendiaire allemande en 1941.

Susan Hutchinson, qui a passé les quatre dernières années à essayer de faire reconnaître les troupes des Caraïbes qui ont combattu pour l’Angleterre pendant les deux guerres mondiales, a déclaré que, si les voisins de Brown n’avaient pas attiré l’attention sur sa vie, elle craint qu’il n’ait été un autre membre du service noir enterré dans la tombe d’un pauvre et oublié.

« Nos soldats noirs qui ont combattu pour ce pays pendant la Première Guerre mondiale, ainsi que la Seconde Guerre mondiale, n’ont eu aucune reconnaissance », a-t-elle déclaré. «Ils n’ont pas reçu une tombe appropriée avec une pierre tombale appropriée. Ils ont été enterrés dans des fosses, des fosses communes, nos soldats, nos soldats noirs. … Nos ancêtres ne sont pas représentés. Nous semblons être ignorés partout, à chaque fois, c’est pourquoi je suis ici aujourd’hui.

Six porteurs de la RAF portaient le cercueil drapé du drapeau de Brown sur leurs épaules alors que « Nimrod » d’Edward Elgar était joué sur l’orgue à tuyaux pendant la procession. Un bouquet de roses rouges et blanches, deux de ses médailles et une casquette habillée de la RAF étaient assis au sommet de l’Union Jack à l’avant de l’église.

Quelque 600 places étaient réservées au public et la plupart étaient occupées, beaucoup par des personnes d’origine jamaïcaine, ainsi que quelques parents éloignés qui ont appris sa mort et plusieurs autres qui pensaient qu’ils pourraient être apparentés. Des dizaines d’officiers de la RAF et du personnel enrôlé portaient des bleus vestimentaires.

Leonie Gutzmore, qui vit en Angleterre, a déclaré qu’une tante avait appris la nouvelle de la mort de Brown, avait reconnu qu’il était un parent et avait informé sa famille en Jamaïque.

Sa grand-mère, Myrtle Gutzmore, dont le mari est le cousin germain de Brown, devait se rendre en Angleterre, elle a donc assisté aux funérailles avec une autre famille. Elle était heureuse que tant de gens l’honorent.

« Tout cela est très touchant », a déclaré Leonie Gutzmore. « Son âge, qu’il a obtenu si loin, qu’il n’y avait pas de parents connus. Si nous avions su qui il était, nous aurions pu le soutenir. Mais c’était vraiment agréable d’entendre que sa communauté locale s’occupait de lui dans un endroit où nous ne pouvions pas le faire.

Brown a été rappelé par un voisin, Melvyn Caplan, comme une personne gracieuse avec un charme de la vieille école qui a vécu une vie très privée. Il aimait dire aux gens qu’il avait vécu plus longtemps dans le quartier de Maida Vale – environ 50 ans – plus longtemps que n’importe qui d’autre.

Il a rarement parlé de son temps au combat, a déclaré Caplan. Après la guerre, il est retourné en Jamaïque pour travailler avec sa famille dans l’industrie de la noix de coco à Kingston, mais est retourné en Angleterre, où il s’est réenrôlé, atteignant le grade de sergent de section. Il a effectué des missions à Tripoli, en Égypte et à Malte et a quitté les forces en 1950.

Il est ensuite devenu fonctionnaire au ministère de la Défense.

Dans le quartier, il était connu pour les choses simples qu’il aimait : le fromage, les chips à l’oignon, les barres de chocolat Cadbury’s Dairy Milk, le whisky Bell’s avec une touche de soda au gingembre et le sport du cricket.

Avec son attitude d’autodérision, Brown se serait plaint que les gens fassent des histoires à propos de sa mort, a déclaré Caplan.

« C’était un gentleman fier et digne », a déclaré Caplan. «Sa résilience a été stupéfiante jusqu’à la toute fin, catégorique pour ne pas déranger ceux qui ont montré de l’attention ou de l’inquiétude. Son sourire et la signature d’usage nous manqueront : « Cheerio, ma chérie, bonne journée ! Sur ce, nous retournerions précipitamment dans nos vies, et lui dans la sienne.

Après que les notes lugubres de Last Post à la trompette aient fait écho dans l’église, il y eut un silence. Puis Reveille, encore un hymne et une bénédiction, et le cercueil de Brown fut ramené hors de l’église et emporté dans un corbillard.

Conformément à sa personnalité, son enterrement était privé.

Brian Melley, l’Associated Press