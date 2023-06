Des étourdissants célibataires à la recherche de romance sur « Ready To Love: Dallas »

#GetChose2023

La populaire série de rencontres d’OWN Prêt à aimer est de RETOUR pour une nouvelle saison à Dallas où 18 espoirs romantiques sortiront ensemble, se croiseront, se retrouveront en groupe et se retrouveront dans le but de découvrir (et de revendiquer) « celui ».

Contrairement à la plupart des émissions de rencontres à la mode, Prêt à aimer caractéristiques grandi des hommes et des femmes dans la trentaine et la quarantaine à la recherche du baeship spécial d’une vie qui leur a échappé jusqu’à présent.

Découvrez le premier aperçu ci-dessous:

Le drame romantique commence au Mansion Mixer où les femmes et les hommes décident quelles sont les deux personnes qui seront éliminées de leur groupe de prétendants potentiels.

À partir de ce moment, il appartient aux célibataires restants de rester dans le jeu le plus longtemps possible pour augmenter leurs chances de rencontrer leur match tout en évitant l’élimination à la fin de chaque épisode.

Tout au long de la saison, le drame, les triangles amoureux et les cœurs brisés menaceront (et renforceront) les romances naissantes, car seuls les liens les plus forts resteront intacts.

Héberger Tommy Miles encourage les célibataires à s’ouvrir à leurs rendez-vous et à révéler leur identité authentique afin de mieux se connecter tout en lançant des défis de rencontres qui permettront aux partenaires potentiels de mieux se connaître.

Au cours des saisons précédentes, les défis allaient d’inviter leur ex à rencontrer leur nouvel amour potentiel à ramener leur rendez-vous à la maison pour rencontrer leur famille et leurs amis.

Quoi qu’il en soit, vous pouvez être certain que le drame se déroulera chaque fois que quelqu’un déballera ses bagages lors de la toute nouvelle saison qui débutera le vendredi 7 juillet à 20 h HNE sur OWN.

Quoi qu'il en soit, vous pouvez être certain que le drame se déroulera chaque fois que quelqu'un déballera ses bagages lors de la toute nouvelle saison qui débutera le vendredi 7 juillet à 20 h HNE sur OWN.