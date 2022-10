Des étoiles nouvellement formées scintillent dans les “piliers de la création” capturées par le télescope James Webb de la NASA

Pour ceux qui suivent l’agence spatiale NASA, ils savent qu’elle continue de partager des images spectaculaires de temps en temps. Cette fois, le télescope spatial James Webb de la NASA a capturé un paysage luxuriant et très détaillé des emblématiques « piliers de la création ». Les piliers tridimensionnels ressemblent à des formations rocheuses majestueuses, mais sont beaucoup plus perméables. Selon la NASA, ceux-ci sont constitués de gaz et de poussière interstellaires froids. Celle-ci, parfois, apparaît semi-transparente dans le proche infrarouge.

“Voyagez avec nous à travers la vue imprenable du télescope spatial James Webb sur les piliers de la création, où des dizaines d’étoiles nouvellement formées scintillent comme des gouttes de rosée parmi des colonnes flottantes et translucides de gaz et de poussière. Ces piliers ne sont qu’une infime partie de la vaste nébuleuse de l’Aigle, qui se trouve à 6 500 années-lumière », lit-on dans la légende. Il indique en outre que la NASA Hubble a capturé pour la première fois les piliers de la création en 1995 et les a revisités en 2014. Jetez un œil :

Depuis sa mise en ligne, l’image a attiré l’attention des internautes. “Cela ressemble à une main atteignant quelque chose”, a commenté un utilisateur d’Instagram.

Pendant ce temps, peu de temps après, le télescope Hubble de la NASA a partagé des images sur son compte Twitter officiel. Il a montré une comparaison entre l’image de Hubble et l’image de Webb. L’image en lumière visible de Hubble met en évidence la présence et l’épaisseur de la poussière autour des piliers. Cependant, la vision infrarouge de Webb peut scruter à travers cette poussière pour dévoiler plus d’étoiles. Aux extrémités de plusieurs piliers se trouvent des taches rouge vif ressemblant à de la lave. “Ce sont des éjections d’étoiles qui sont encore en formation. Création, et montre une petite région de la nébuleuse de l’Aigle.

« À la demande générale, nous avons dû faire les piliers de la création » avec Webb, a déclaré sur Twitter Klaus Pontoppidan, responsable du programme scientifique au Space Telescope Science Institute. “Il y a tellement d’étoiles !” il ajouta.

Pendant ce temps, plus tôt, la NASA a partagé une image étonnante d’un amas globulaire prise par son Hubble.

Un amas globulaire est un groupe d’étoiles étroitement liées et maintenues ensemble par la gravité. De manière plutôt poétique, la NASA a écrit dans la légende : « La gravité est-elle la seule chose qui vous maintient ensemble ? Alors vous pourriez être un amas globulaire.⁣⁣ “L’amas globulaire sur la photo partagée sur Instagram est situé dans la constellation du Sagittaire, a expliqué la NASA.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici