Des étoiles Michelin seront attribuées aux restaurants de Vancouver pour la première fois jeudi

Vancouver est sur le point de rejoindre un club d’élite de villes du monde entier avec des restaurants classés par le prestigieux Guide Michelin.

Les gagnants, récompensés par une, deux ou trois étoiles, seront dévoilés lors d’une cérémonie à 19 h 30 au Centre des congrès de Vancouver.

Le Guide Michelin évalue actuellement les restaurants dans environ 60 villes et ajoute des emplacements canadiens pour la première fois cette année.

La cuisine contemporaine japonaise figure en bonne place dans le premier guide Michelin de Toronto

Le mois dernier, le guide a dévoilé ses choix à Toronto, attribuant une cote de deux étoiles à Sushi Masaki Saito et une douzaine d’autres cotes d’une étoile. Il a également signalé 17 restaurants pour sa désignation «Bib Gourmand», qui reconnaît les restaurants de haute qualité offrant deux plats, un verre de vin et un dessert à moins de 60 $.

L’arrivée de Michelin au Canada est portée par un partenariat avec des offices de tourisme locaux, dont Destination Vancouver sur la côte ouest.





Malgré cela, l’organisation se dit fière de l’indépendance et de la confidentialité de ses évaluateurs, qui effectuent des réservations de manière anonyme et paient tous leurs repas pour s’assurer qu’ils sont traités comme n’importe quel autre client.

Les inspecteurs Michelin notent les restaurants sur cinq critères clés : la qualité des aliments, l’harmonie des saveurs, la maîtrise des techniques de cuisson, la personnalité du chef en cuisine et la cohérence entre plusieurs visites.

S’exprimant sur CKNW Les matins avec SimiIan Tostenson, président et chef de la direction de la BC Restaurant and Foodservices Association, a déclaré que les notes sont un point positif pour les restaurants de Vancouver toujours aux prises avec les retombées de la pandémie de COVID-19 et la pénurie de main-d’œuvre en Colombie-Britannique.

“C’est une histoire tellement positive, nous avons besoin de plus d’histoires de ce genre, même au-delà des restaurants, c’est une histoire d’affaires cool pour Vancouver, donc je pense que ça va remonter le moral en général”, a-t-il déclaré.



“Je suis sûr qu’il y aura des restaurants que nous connaissons tous sur la liste, et je suis sûr qu’ils seront très fiers de leurs réalisations.”

Être noté par le Guide Michelin peut affecter radicalement la fortune d’un restaurant.

Joël Robuchon, le regretté chef français qui a reçu 32 étoiles au cours de sa carrière, plus que tout autre chef, a déclaré Nourriture et vin magazine en 2017 que même une seule star peut apporter de grands changements.





“Avec une étoile Michelin, vous obtenez environ 20 % de chiffre d’affaires en plus. Deux étoiles, vous faites environ 40 % de chiffre d’affaires en plus, et avec trois étoiles, vous faites environ 100 % de chiffre d’affaires en plus », a-t-il déclaré.

Selon cette mesure, se voir attribuer une étoile peut également être une arme à double tranchant, apportant avec elle son propre ensemble de souches.

Le chef français Marc Veyrat a lancé une action en justice contre le guide après avoir été rétrogradé de trois à deux étoiles, tandis que le Royaume-Uni Le célèbre chef Gordon Ramsay aurait déclaré a-t-il pleuré lorsque son restaurant new-yorkais The London a perdu ses deux étoiles, décrivant cela comme “la perte d’une petite amie”.



Fait intéressant, certains restaurants n’en veulent pas, car c’est un véritable investissement dans la cohérence d’un investissement continu dans votre personnel et d’un investissement continu dans votre nourriture, c’est beaucoup de pression », a expliqué Tostenson.

“Vous devez marcher sur une ligne fine.”

Le Guide Michelin a été lancé pour la première fois en 1889, lorsque la société de pneus Michelin a commencé à publier un guide pour les voyageurs comprenant des cartes et des stations-service afin de promouvoir les voyages en voiture.

Il a commencé à attribuer des étoiles aux établissements gastronomiques en 1926, et la société affirme qu’elle évalue désormais plus de 40 000 établissements sur trois continents.