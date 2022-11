Des ETF controversés qui prennent de gros risques pour des rendements massifs

Ce sont des fonds négociés en bourse à haut rendement qui comportent de grosses primes de risque.

Connus sous le nom d’ETF à effet de levier, Simeon Hyman de ProShares Advisors les adopte – en dirigeant son entreprise UltraPro QQQ et QQQ court UltraPro fonds.

“Il existe une gamme d’utilisations”, a déclaré la semaine dernière le stratège en investissement mondial de la société à “ETF Edge” de CNBC. “Et si je suis sur le point de récolter des pertes sur mon fonds technologique de haut vol ? Eh bien, je vais récolter des pertes. Je peux utiliser un ProShares Long QQQ, et je peux avoir mon exposition jusqu’à la fin de l’année et comprendre les choses plus tard.”

Les ETF à effet de levier sont considérés comme des fonds sophistiqués. Ils se réinitialisent chaque jour et utilisent la dette, les swaps d’actions et les dérivés financiers pour capitaliser sur les mouvements de prix.

ProShares est considéré comme un leader dans le domaine. Son ETF UltraPro Short QQQ a augmenté de plus de 54 % jusqu’à présent cette année. Mais son ETF UltraPro QQQ est en baisse de près de 74 % au cours de la même période.

Hyman pense que les ETF à effet de levier sont précieux pour le marché malgré le potentiel de résultats de performance très différents.

“Nous oublions que la démocratisation est importante, mais aussi le fait qu’elle est efficace. Même les personnes qui pourraient reproduire cela en utilisant les instruments sous-jacents peuvent souvent trouver nos véhicules très efficaces”, a déclaré Hyman.

L’animateur de “ETF Edge”, Bob Pisani, a noté lors de l’émission qu’ils devenaient de plus en plus complexes.

“Les ETF à effet de levier et inverses sont utilisés avec succès par les investisseurs depuis 25 ans pour gérer les risques et améliorer les rendements, et ces fonds ont fonctionné comme prévu dans une grande variété de conditions de marché”, a écrit Hyman dans une déclaration séparée à CNBC. “Comme tous les produits d’investissement, les ETF orientés ne doivent être achetés que par des investisseurs qui estiment comprendre les risques et les avantages.”

Deborah Fuhr, fondatrice de la société de recherche indépendante ETFGI, suggère que la FINRA devrait examiner de plus près les ETF à effet de levier.

“La FINRA a organisé une consultation en mai pour déterminer comment elle devrait considérer les produits complexes. Elle veut réfléchir à la façon dont ils devraient être définis”, a déclaré Fuhr dans le même segment. « Devrait-il y avoir des pratiques de vente ? Les investisseurs devraient-ils attester de la compréhension du produit avant d’acheter ? Devraient-ils avoir un certain niveau d’actifs ? »