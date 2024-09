Des étés plus chauds pourraient entraîner l’arrivée du virus Zika et de la dengue au Canada, préviennent les experts – National

Avec des vagues de chaleur record et des étés plus chauds, les responsables de la santé publique et ceux qui étudient les insectes craignent de plus en plus que les virus et les maladies transmis par les insectes, normalement invisibles au Canada, deviennent plus courants.

Fiona Hunter, professeur d’entomologie médicale et vétérinaire (l’étude des insectes), a déclaré à Global News que même si les cas de virus Zika ou de dengue sont souvent observés dans des endroits « exotiques », cela pourrait changer.

« Tout ce qu’il faut, c’est avoir une population de moustiques compétents dans un endroit et avoir quelqu’un qui a voyagé et qui a ensuite attrapé l’un de ces virus, qui rentre chez lui, se fait piquer par les moustiques locaux et ces moustiques locaux piquent leurs voisins », a déclaré Hunter.

Le virus Zika et la dengue sont couramment présents dans les régions tropicales comme le Pacifique occidental, certaines régions d’Afrique et d’Amérique du Sud.

L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) note que les moustiques qui transmettent le virus Zika ne sont pas établis au pays en raison du climat, tandis que la dengue est notamment observée par le biais de cas importés allant de 200 à 300 par année.





Questions de santé : augmentation des infections à la dengue



Les espèces du Canada ne peuvent pas non plus transmettre ou être infectées par la dengue, car elles ont besoin d’une population locale de moustiques tigres asiatiques qui la transportent, et bien qu’il existe un petit groupe à Windsor, en Ontario, la probabilité de transmission est faible.

Mais alors que le climat canadien a empêché ces insectes de se propager dans davantage de régions du pays dans le passé, Sébastien Chouinard, d’Environnement et Changement climatique Canada, a noté mercredi que les températures augmentent.

« Le mois d’août a été marqué par des températures supérieures à la normale dans la majeure partie du pays », a déclaré Chouinard, directeur de l’équipe météorologique du département, dans une mise à jour fédérale sur les incendies de forêt et les ouragans. « Au cours de la dernière décennie, nous avons connu des températures plus élevées et cela est dû au changement climatique. »

Le Dr Nick Ogden, du Laboratoire national de microbiologie de l’ASPC, a déclaré qu’étant donné que l’émergence de maladies transmises par les moustiques et d’autres insectes est due au changement climatique, il existe un « risque très théorique » que ces virus et maladies puissent être contractés localement au Canada.

« Nous étudions la possibilité que ces cas soient un peu plus répandus que ce que nous connaissons actuellement, et certainement pendant certaines périodes de l’été, et cet été, il fait suffisamment chaud pour permettre la transmission… Cela donne la possibilité qu’une personne qui revient de voyage et qui est infectée par l’un des virus puisse transmettre l’infection à quelqu’un qui n’a pas voyagé. »

Il a ajouté que le changement climatique pourrait entraîner un « comportement plus épidémique » des maladies transmises par les moustiques, ce qui signifie qu’une année pourrait voir un nombre de cas plus important que l’année précédente.

Une analyse récente menée par le CECC a révélé que le changement climatique d’origine humaine rendait les récentes vagues de chaleur au moins deux à dix fois plus probables.

Une vague de chaleur qui a touché le Canada atlantique à la mi-juin a vu températures moyennes maximales a atteint 26,1 °C, soit environ 10,6 °C au-dessus de la normale. Et à la mi-juillet, l’Alberta a connu une température de pointe de 31,5 °C, soit un total de 9,8 °C au-dessus de la moyenne.

Le service Copernicus sur les changements climatiques, qui publie des bulletins climatiques mensuels sur les températures de l’air et de la mer à la surface de la planète, a également constaté que plusieurs pays ont enregistré des températures supérieures à la moyenne cet été, notamment le Mexique, la Chine et le Canada.

Des cas de dengue transmis localement aux États-Unis et en Europe

Des cas de virus transmis localement, comme la dengue, sont observés dans des endroits où il n’y a pas eu autant de cas, comme certaines régions des États-Unis et, plus récemment, l’Europe.

Le Centre européen de contrôle et de prévention des maladies a signalé une augmentation des cas contractés localement en juin dans au moins 13 pays, son principal expert en maladies émergentes et à transmission vectorielle déclarant que les conditions environnementales en Europe sont « devenues propices à la transmission du virus ».

Aux États-Unis, le nombre de cas de dengue a déjà atteint 5 027, soit plus que les 3 300 de 2023. Les cas contractés localement ont doublé, avec 3 277 signalés cette année, contre seulement 1 462 pour l’ensemble de l’année 2023.

Qu’est-il arrivé à… l’épidémie de Zika ?



Les cas de virus Zika contractés localement ont augmenté en 2016 lors d’une épidémie mondiale, avec plus de 30 000 signalés aux États-Unis. Ce nombre est tombé à moins de 20 dans les deux pays ces dernières années, mais le risque est toujours là.

Le Dr David Fisman, médecin spécialiste des maladies infectieuses, affirme qu’avec la propagation des insectes dans de nouveaux endroits et la hausse des températures, les humains se font piquer plus tôt et sont plus à risque qu’avant.

« Ils ont plus de temps pour être victimes des dommages collatéraux des moustiques », a-t-il déclaré.

Ogden et Hunter citent les tiques comme exemple d’insecte porteur de maladies qui, bien que n’étant pas originaire d’une région tropicale, s’est propagé en raison du changement climatique.

« Si l’on remonte au milieu des années 2000, nous connaissions des endroits en Ontario où l’on pouvait trouver des tiques à pattes noires, mais il fallait vraiment les chercher », a déclaré M. Hunter. « Au cours des 15 à 20 dernières années, on peut maintenant trouver des tiques à pattes noires pratiquement partout en Ontario. »

Les cas de la maladie de Lyme ont atteint 144 en 2009, mais ont grimpé à 992 en 2016, et ont atteint un pic enregistré de 3 147 en 2021. Selon l’ASPC, il existe plus de 800 zones à risque pour la maladie de Lyme au Canada, s’étendant du sud de la Colombie-Britannique au sud du Québec et à une grande partie de la Nouvelle-Écosse.





Financement de la recherche sur le virus Zika pour Vido-InterVac de Saskatoon



Bien que le risque de propagation du virus Zika ou de la dengue au Canada demeure faible, M. Ogden affirme que les autorités ne tiennent rien pour acquis. Elles combinent modélisation et études sur le terrain pour produire des cartes des risques, identifier les périodes à risque élevé et déterminer les mesures efficaces pour contrôler les populations de moustiques porteurs de ces virus en se basant sur les mesures prises par d’autres pays afin de pouvoir les contrôler ici en cas d’épidémie.

Hunter a ajouté qu’il y a un « point positif » en ce qui concerne la détection du potentiel de ces virus et maladies à arriver au Canada : les États-Unis disposent d’importants programmes de surveillance des moustiques.

« Nous devons simplement surveiller de près ce qui se passe là-bas et nous verrons quand nous serons susceptibles d’être touchés », a-t-elle déclaré. « Je pense que nous pouvons compter sur nos voisins américains pour nous prévenir. »