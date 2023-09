« Des étagères vides sans absolument aucun livre » : les élèves et les parents remettent en question le processus de désherbage des bibliothèques du conseil scolaire

Harry Potter, Hunger Games et Rouleau de tonnerre, entends mon cri.

Ce sont tous des exemples de livres que Reina Takata dit ne plus trouver dans la bibliothèque de son école secondaire publique de Mississauga – qu’elle visite la plupart du temps à l’heure du déjeuner.

En mai, Takata raconte que les étagères de l’école secondaire d’Erindale étaient pleines de livres, mais elle a remarqué qu’ils avaient progressivement commencé à disparaître. Lorsqu’elle est retournée à l’école cet automne, les choses étaient plus sombres.

« Cette année, je suis entré dans la bibliothèque de mon école et il y avait des rangées et des rangées d’étagères vides, absolument vides de livres », a déclaré Takata, qui a commencé sa 10e année la semaine dernière.

Elle estime que plus de 50 pour cent des livres de la bibliothèque de son école ont disparu.

Au printemps, Takata raconte que le personnel a dit aux étudiants que « si les étagères semblent plus vides en ce moment, c’est parce que nous devons retirer tous les livres ». [published] avant 2008. »

Takata est l’un des nombreux élèves, parents et membres de la communauté du Peel District School Board (PDSB) avec lesquels CBC Toronto s’est entretenu et qui s’inquiètent d’une approche apparemment incohérente du nouveau processus de désherbage des livres basé sur l’équité mis en œuvre par le conseil scolaire le printemps dernier en réponse à une demande provinciale. directive du ministère de l’Éducation.

Ils affirment que le nouveau processus, destiné à garantir que les livres de bibliothèque soient inclusifs, semble avoir conduit certaines écoles à supprimer des milliers de livres uniquement parce qu’ils ont été publiés en 2008 ou avant.

Les parents et les élèves cherchent des réponses aux raisons pour lesquelles cela s’est produit et ce que le conseil scolaire prévoit faire à l’avenir.

Takata, une élève de 10e année à l’école secondaire Erindale, estime que plus de 50 pour cent des livres de la bibliothèque de son école ont désormais disparu. (Nicole Brockbank/CBC)

Le tri des livres par date de publication suscite des inquiétudes

Le processus de désherbage des livres d’une bibliothèque n’est pas nouveau.

Les bibliothèques de tout le pays suivent des plans de tri pour éliminer les livres endommagés, moisis et périmés et garantir que leurs collections restent une source fiable d’informations actuelles.

Mais Takata, qui est d’origine japonaise, craint que le tri par date de publication ne suive pas cette norme et efface une histoire importante.

« Je pense que les auteurs qui ont écrit sur les camps d’internement japonais vont être effacés et que tous les événements qui se sont produits historiquement pour les Canadiens d’origine japonaise vont être supprimés », a-t-elle déclaré.

« Cela m’inquiète beaucoup. »

Libraries not Landfills, un groupe de parents, d’enseignants à la retraite et de membres de la communauté, se déclare favorable au désherbage standard, mais partage les inquiétudes de Takata concernant la suppression des livres de fiction et de non-fiction uniquement en fonction de leur date de publication.

Le groupe s’inquiète également de la manière dont des critères subjectifs tels que l’inclusivité seront interprétés d’une école à l’autre au cours des étapes ultérieures du processus de sélection fondé sur l’équité.

Tom Ellard, dont le fils fréquente une école secondaire du PDSB, est l’un des fondateurs du groupe Libraries not Landfills, qui, selon Ellard, a été créé après que des enseignants leur aient fait part de leurs inquiétudes concernant le nouveau processus de désherbage. (Nicole Brockbank/CBC)

Tom Ellard, un parent du PDSB et fondateur de Libraries not Landfills, a déclaré que les enseignants les avaient contactés pour les sensibiliser au processus de désherbage.

« Qui est l’arbitre du bon matériel à mettre dans la bibliothèque, et qui est l’arbitre de ce qui ne va pas dans nos bibliothèques ? Ce n’est pas clair », a-t-il déclaré. « Ce n’est pas clair pour les enseignants qui nous ont fourni ce matériel, et ce n’est pas clair pour moi en tant que parent ou en tant que contribuable. »

Ellard dit qu’il a parlé au conseil des parents, au directeur de son fils et au conseiller scolaire. Il a également contacté des membres du gouvernement provincial, mais affirme n’avoir reçu aucune réponse substantielle sur ce qui s’est passé au printemps et sur la manière dont le processus devrait fonctionner.

La commission scolaire défend le processus

CBC Toronto a demandé une entrevue avec le PDSB pour discuter du fonctionnement du processus de désherbage et de la manière dont le conseil envisage de procéder à la suite des préoccupations des parents et des élèves. Un porte-parole a déclaré que le personnel n’était pas disponible pour parler car ils « se concentraient sur les étudiants et les familles de l’école cette semaine ».

Le comité n’a pas abordé les questions concernant les étagères vides, le volume de livres retirés et les rapports sur le tri des livres en fonction de la date de publication.

Au lieu de cela, le conseil a publié des déclarations expliquant que le processus d’élimination des livres des bibliothèques scolaires a été achevé en juin et a toujours fait partie des responsabilités des enseignants bibliothécaires au sein du PDSB et des conseils scolaires à travers le pays.

Takata s’inquiète du fait que personne n’a demandé aux élèves leur avis sur les livres qui devraient ou ne devraient pas se trouver dans les bibliothèques scolaires. (Reina Takata)

« Les livres publiés avant 2008 qui sont endommagés, inexacts ou qui ne disposent pas de données de diffusion solides (qui ne sont pas consultés par les étudiants) sont supprimés », a indiqué le conseil dans son communiqué.

Si les livres endommagés ont une forte diffusion, le conseil indique qu’ils peuvent être remplacés quelle que soit la date de publication, et les titres plus anciens peuvent rester dans la collection s’ils sont « exacts, servent le programme, s’alignent sur les initiatives du conseil et répondent à l’intérêt et à l’engagement des étudiants ».

« Le conseil scolaire du district de Peel veille à ce que les livres disponibles dans nos bibliothèques scolaires soient adaptés à la culture, pertinents, inclusifs et reflètent la diversité de nos communautés scolaires et de la société en général », a déclaré le conseil scolaire.

Éliminer une réponse à la directive du ministre

CBC Toronto a examiné une copie des documents internes du PDSB obtenus par le groupe d’Ellard, qui comprennent des questions et réponses fréquemment posées fournies au personnel de l’école par le conseil scolaire, ainsi qu’un manuel plus détaillé du processus intitulé « Désherbage et audit des ressources de la collection Library Learning Commons ». « .

Les documents présentent un « cycle de conservation équitable » pour le désherbage, qui, selon eux, a été créé pour soutenir Directive 18 du ministre de l’Éducation basé sur un Examen et rapport du ministère 2020 sur les problèmes répandus de discrimination systématique au sein du PDSB.

La directive 18 demande au conseil scolaire de réaliser un audit sur la diversité des écoles, qui inclut les bibliothèques.

« Le Conseil évaluera les livres, les médias et toutes les autres ressources actuellement utilisées pour l’enseignement et l’apprentissage de l’anglais, de l’histoire et des sciences sociales dans le but d’utiliser des ressources qui sont inclusives et adaptées à la culture, pertinentes et qui reflètent les élèves et les communautés scolaires plus larges du Conseil. « , lit-on dans la directive.

Ni le bureau du ministre de l’Éducation, Stephen Lecce, ni le ministère de l’Éducation n’ont voulu commenter la mise en œuvre de la directive par le PDSB lorsqu’ils ont été contactés par CBC Toronto.

Les membres de Libraries Not Landfills disent avoir reçu cette photo du personnel de livres qui ont été retirés d’une bibliothèque du PDSB. (Soumis par Tom Ellard)

Comment fonctionne le désherbage

Le « cycle de conservation équitable » du PDSB est décrit de manière générale dans le document du conseil d’administration comme « un processus en trois étapes qui tient le personnel de Peel responsable d’être conscient de la manière dont les systèmes fonctionnent, afin que nous puissions démanteler les inégalités et favoriser des pratiques culturellement adaptées et pertinentes. «

Premièrement, les enseignants bibliothécaires ont reçu pour instruction de se concentrer sur la révision des livres publiés il y a 15 ans ou plus, donc en 2008 ou avant.

Ensuite, les bibliothécaires devaient parcourir chacun de ces livres et considérer l’acronyme « MUSTIE », largement utilisé, adapté de Bibliothèques scolaires canadiennes. Les lettres représentent les critères que les bibliothécaires sont censés prendre en compte et comprennent :

Trompeur – les informations peuvent être factuellement inexactes ou obsolètes.

Désagréable – fait référence à l’état physique du livre, peut nécessiter un remplacement.

Remplacé – livre dépassé par une nouvelle édition ou une ressource plus récente.

Trivial – sans valeur littéraire ou scientifique perceptible ; mal écrit ou mal présenté.

Non pertinent – ​​ne répond pas aux besoins et aux intérêts de la communauté de la bibliothèque.

Ailleurs – le livre ou le matériel qu’il contient peut être mieux obtenu auprès d’autres sources.

La date limite pour finaliser cette étape était fin juin, selon le document.

La deuxième étape de la curation est un audit antiraciste et inclusif, où la qualité est définie par « des ressources qui favorisent l’antiracisme, la réactivité culturelle et l’inclusivité ». Et la troisième étape est un audit de représentation de la manière dont les livres et autres ressources reflètent la diversité des étudiants.

Lorsqu’il s’agit de se débarrasser des livres qui sont désherbés, les documents du conseil indiquent que les ressources « causent des dommages », soit en raison d’un risque pour la santé en raison de l’état du livre, soit parce qu’« elles ne sont pas inclusives, culturellement adaptées, pertinentes ou exactes ». « .

Pour ces raisons, les documents indiquent que les livres ne peuvent pas être donnés, car « ils ne conviennent à aucun apprenant ».

Un porte-parole du PDSB a déclaré que le conseil scolaire soutient ses écoles « dans l’élimination des livres de manière responsable en suivant les directives de recyclage de la région de Peel ». La région de Peel autorise le recyclage du papier des livres, à condition que les couvertures rigides et tout autre plastique soient d’abord retirés et mis à la poubelle.

Livres supprimés en fonction de la date, le conseil a entendu

C’est au cours de la première étape du nouveau cycle de conservation équitable que Takata, du groupe Libraries not Landfills, et au moins un administrateur, ont déclaré que certaines écoles retiraient des livres strictement en fonction de la date de publication.

CBC Toronto a récemment examiné un enregistrement d’une réunion du comité du conseil d’administration du 8 mai axée sur le nouveau processus de désherbage équitable. Dans ce document, la conseillère Karla Bailey a noté « qu’il y a tellement d’étagères vides » lorsqu’elle entre dans les écoles.

« Lorsque vous parlez au bibliothécaire de la bibliothèque, les livres sont triés selon la date, sans aucun autre critère », a déclaré Bailey au comité.

« C’est là que beaucoup d’entre nous ont un réel problème. Aucun d’entre nous n’a de problème à retirer les livres moisis, déchirés, racistes ou obsolètes. Mais en éliminant un livre, en le retirant d’une étagère, sur la simple base de cette date, est inacceptable. Et oui, j’en ai été témoin.

Bernadette Smith, surintendante de l’innovation et de la recherche au PDSB, répond sur l’enregistrement, affirmant qu’il était « très décevant » d’entendre cela, car elle a déclaré que ce n’était pas la direction que le conseil donnait dans sa formation au processus.

Dianne Lawson, membre de Libraries not Landfills, affirme que les enseignants lui ont dit que Le Journal d’une jeune fille d’Anne Frank et La chenille très affamée d’Eric Carle avaient été retirés des bibliothèques de leur école dans le cadre du processus de désherbage du PDSB. (Nicole Brockbank/CBC)

Dianne Lawson, une autre membre de Libraries not Landfills, a déclaré à CBC Toronto que le tri par date de publication dans certaines écoles avait dû avoir lieu afin d’expliquer pourquoi un enseignant de collège lui avait dit Le journal d’une jeune fille d’Anne Frank a été retiré des rayons. Elle dit aussi qu’une enseignante de maternelle lui a dit La chenille affamée avait également été supprimé.

« Elle le lit à ses cours depuis des années, ils l’adorent », a déclaré Lawson, faisant référence au livre d’images d’Eric Carle.

« Je n’y trouve aucune sédition, ni aucune raison pour laquelle vous retireriez ce livre. »

Le processus s’est mal déroulé, selon le président du conseil d’administration

L’administrateur et président du conseil d’administration, David Green, a déclaré à CBC Toronto que le processus de désherbage lui-même « s’était mal déroulé ».

C’est pourquoi, dit-il, les administrateurs ont brièvement suspendu le processus jusqu’à ce que le conseil d’administration puisse mieux comprendre ce qui se passait réellement.

Une motion a été adoptée lors d’une réunion du conseil d’administration le 24 mai pour garantir qu’à l’avenir, les livres désherbés lors de l’audit antiraciste et inclusif de la deuxième phase du cycle de conservation devraient documenter le titre et la raison du retrait avant que les livres ne soient retirés. éliminé.

« Nous devons nous assurer que nous répondons aux besoins des étudiants et ne pas simplement déployer quelque chose parce qu’on nous l’a dit », a déclaré Green.

David Green, président du conseil d’administration du PDSB, affirme que le nouveau processus de désherbage « s’est mal déroulé ». (Conseil scolaire du district de Peel)

En ce qui concerne la suppression de tous les livres publiés en 2008 ou avant, Green a déclaré que le conseil d’administration en avait également entendu parler.

« Nous avons demandé au directeur [of Education] encore une fois pour s’assurer que si cela se produit, cela sera arrêté et que le processus approprié sera suivi », a-t-il déclaré.

Green a également déclaré qu’ils prévoyaient de communiquer avec les parents au sujet du processus de désherbage.

Pendant ce temps, des étudiants comme Takata se retrouvent avec des étagères à moitié vides et se demandent pourquoi ils n’ont pas été consultés au sujet de leurs propres bibliothèques.

« Personne ne nous a demandé notre avis », a-t-elle déclaré. « Je pense que retirer des livres à l’insu de tous est considéré comme de la censure. »