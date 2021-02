Des étagères vides et de longues files d’attente devant les magasins alors que le Texas manque de nourriture au milieu d’une vague de froid mortelle (VIDEO)

Les épiceries du Texas sont devenues un spectacle désolant avec des étagères vides et des gens faisant la queue à l’extérieur après qu’une tempête hivernale anormale ait provoqué des pannes d’électricité massives et complètement perturbé les chaînes d’approvisionnement alimentaire dans l’État du Sud non préparé.

L’agence vidéo Ruptly de RT a visité l’un des magasins de Dallas, filmant des étagères et des réfrigérateurs qui regorgeaient de produits il n’y a pas longtemps mais qui sont maintenant complètement vides.

Après plusieurs jours de gel et de fortes chutes de neige, même les produits courants comme le lait, la charcuterie, les légumes et bien d’autres sont devenus inaccessibles aux Texans.

À l’extérieur du magasin de Dallas, des gens avec des caddies faisaient la queue dans le parking enneigé, tremblant de froid.

« C’est très stressant d’être dans une maison froide, et si vous êtes dans une maison froide, vous ne mangez certainement pas de nourriture chaude, » un homme du coin s’est plaint. «Même lorsque vous sortez, vous ne trouvez pas de nourriture, et lorsque vous le faites, vous devez faire la queue pendant cinq heures.»

Que se passe-t-il au Texas à cause du temps froid « N’a aucun sens, » il a souligné.

Les pannes de courant causées par la tempête ont perturbé l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement alimentaire de l’État, frappant lourdement les producteurs et les détaillants.

Les cultures de fruits et légumes dans la vallée du Rio Grande ont gelé, tandis que les producteurs laitiers versaient du lait valant des millions de dollars dans les égouts car ils étaient incapables de l’acheminer vers les laiteries. Certaines vaches et poulets sont également morts en raison de leur détention dans des enclos non chauffés et du manque de nourriture pour eux.

Alors que certains magasins ont fermé leurs portes, ceux qui sont restés ouverts ont vu leurs approvisionnements diminuer presque instantanément en raison des pics de demande et des produits gâtés dans les réfrigérateurs sombres. Ils n’avaient également aucun moyen de se réapprovisionner.

Les responsables ont averti que les perturbations de l’approvisionnement alimentaire pourraient se poursuivre au Texas pendant des semaines, même après l’amélioration du temps, car le secteur agricole souffrait déjà de la pandémie de coronavirus.

Toutes les centrales électriques de l’État ont repris leurs activités vendredi, offrant aux Texans l’espoir que la situation pourrait s’améliorer. Cependant, au moins 195 000 foyers sont toujours sans électricité, le grand gel ayant détruit les lignes électriques. Plus de 14,4 millions de personnes – près de la moitié de la population du Texas – continuaient également de souffrir de pénuries d’eau.

Jusqu’à présent, près de deux douzaines de personnes sont mortes au Texas à cause des températures glaciales, mais les autorités craignent que le nombre réel de morts ne soit plus élevé, car tous les corps n’ont pas encore été découverts.

