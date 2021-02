Des établissements privés britanniques rachetés par des entreprises chinoises

Des centaines d’écoles indépendantes laissées dans de graves difficultés financières par la pandémie de coronavirus sont ciblées par des investisseurs chinois, peut révéler The Mail on Sunday.

Les experts prévoient une « frénésie alimentaire » alors que les entreprises, y compris certaines dirigées par des membres de haut rang du parti communiste chinois au pouvoir, cherchent à étendre leur influence sur le système éducatif britannique. Dix-sept écoles appartiennent déjà à des entreprises chinoises, mais ce nombre devrait exploser.

Au milieu des inquiétudes croissantes concernant les tentacules de Pékin qui atteignent les salles de classe britanniques, une enquête de ce journal peut révéler:

Neuf des 17 écoles sous contrôle chinois appartiennent à des entreprises dont les fondateurs ou les patrons sont parmi les plus hauts membres du Parti communiste chinois;

L’école préparatoire de la princesse Diana appartient à un groupe chinois qui négocie ouvertement son nom;

Les écoles utilisent des outils pédagogiques pour enseigner aux enfants une vision «blanchie à la chaux» de la Chine;

Une entreprise a admis que son acquisition d’écoles britanniques visait à soutenir la stratégie controversée Belt And Road de la Chine, qui vise à étendre l’influence mondiale de Pékin.

Les principaux bâtiments du Collège de la façade sud du Wellington College à Crowthorne, Berkshire. Les révélations ajouteront à l’inquiétude concernant la croissance des instituts Confucius dans 29 universités britanniques et des salles de classe Confucius, une ramification, dans près de 150 écoles.

De nombreuses écoles indépendantes font face à une crise de financement en raison de la pandémie. Les inscriptions ont chuté et les frais ont été réduits parce que les élèves apprennent de chez eux.

Les internats auraient vu les frais de scolarité baisser jusqu’à 35% et le nombre d’élèves de jour de 20%. Eux-mêmes et d’autres écoles indépendantes n’ont pas été en mesure de tirer pleinement parti des programmes de congé ou de prêt aux entreprises du gouvernement car ils doivent rester ouverts pour soutenir les enfants de travailleurs clés ou ceux qui étudient en ligne.

L’année dernière, des entreprises chinoises ont acheté trois écoles, dont l’école Abbots Bromley près de Lichfield, dans le Staffordshire, qui avait été contrainte de fermer ses portes en 2019.

Un acteur clé sur le marché est Bright Scholar, qui a acheté un certain nombre d’écoles et de collèges en 2018 et 2019, notamment la Bournemouth Collegiate School, la St Michael’s School de Llanelli, Carmarthanshire – où le secrétaire à la Justice Robert Buckland et le chanteur Cerys Matthews étaient autrefois élèves – et Bosworth Independent College à Northampton.

Bright Scholar appartient à Yang Huiyan, qui aurait une valeur de 20 milliards de livres sterling, faisant d’elle la femme la plus riche d’Asie, et a été fondée par son père Yang Guoqiang, membre du plus haut conseil consultatif du Parti communiste. Mme Yang, 39 ans, est la patronne de Country Garden Group, la société mère de Bright Scholar.

Deux écoles indépendantes – Bedstone College dans le Shropshire et Ipswich High School sont la propriété d’un fonds soutenu par le groupe chinois Wanda. Parmi les anciens élèves d’Ipswich High figurent l’auteur Enid Blyton et June Brown, qui a joué Dot Cotton dans EastEnders.

Le groupe Wanda, qui investit dans la technologie, l’immobilier, l’hôtellerie et les médias, a acheté les écoles en 2017 par l’intermédiaire du gestionnaire d’actifs London & Oxford Group, basé à la City de Londres. Il a été fondé par Wang Jianlin, un ancien soldat de l’Armée populaire de libération d’une valeur estimée à 10 milliards de livres sterling et membre du conseil consultatif du Parti communiste chinois.

Deux autres écoles – Kingsley School à Bideford, Devon et Heathfield Knoll School dans le Worcestershire – appartiennent au China First Capital Group, qui compte parmi ses membres des membres du Parti communiste.

Parmi les autres rachetés par des entreprises chinoises, citons la Thetford Grammar School à Norfolk, qui a été suivie par Thomas Paine, Wisbech Grammar dans le Cambridgeshire et la Riddlesworth Hall Preparatory School à Norfolk, où la princesse Diana a appris.

Riddlesworth a été racheté par le Confucius International Education Group en 2015 et son site Web loue ses liens avec la défunte princesse. Le propriétaire de l’entreprise, Kong Lingtao, qui prétend être un descendant direct du philosophe chinois du 6ème siècle Confucius, se vante également de sa visite au palais de Buckingham en 2014, lorsqu’il a rencontré le prince Philip.

Une autre société, Ray Education Group, a acheté Adcote School for Girls près de Shrewsbury, Shropshire, et Myddelton College à Denbigh, au Pays de Galles, en 2018.

Sur son site Web, Ray Education détaille son intention d’utiliser ses écoles britanniques pour aider à s’étendre à d’autres pays dans le cadre de la stratégie Belt and Road du président chinois Xi Jinping pour renforcer l’influence économique et politique mondiale de la Chine.

Sous la rubrique « marché international », Ray Education dit qu’il « s’appuie sur les écoles de marque britanniques et répond à l’appel Belt And Road [of the Chinese government]’pour cibler l’expansion en’ Malaisie, aux Émirats arabes unis, en Thaïlande, en Afrique du Sud, au Nigéria et dans d’autres pays ‘.

Le directeur général de Ray Education, James Hu, qui est secrétaire du comité de district de Hongkou du Parti communiste, a déclaré: « Adcote School for Girls et Myddelton College font partie de notre plan de campus mondial. »

Il a ajouté: « Nous avons déjà créé trois écoles Adcote et deux collèges franchisés Myddelton en Chine dans les deux ans et nous prévoyons d’amener les deux marques dans d’autres régions et pays dans un proche avenir. »

Hier soir, le député conservateur Tom Tugendhat, président de la commission des affaires étrangères, a déclaré: « La compréhension et la portée stratégiques de la Chine signifient qu’elle a un avantage à chercher à influencer les autres et à utiliser des marques établies, y compris certaines des nôtres, pour atteindre cette position. Nous devons décider de ce que nous sommes prêts à défendre, mais avant cela, nous aurions besoin de comprendre ce que nous voulons.

Les révélations ajouteront à l’inquiétude concernant la croissance des instituts Confucius dans 29 universités britanniques et des salles de classe Confucius, une ramification, dans près de 150 écoles, dont le Wellington College à Crowthorne, Berkshire. Ils prétendent promouvoir la langue et la culture chinoises, mais les critiques disent qu’ils sont un moyen pour Pékin de répandre la propagande et de restreindre la liberté d’expression.

Le ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, a annoncé le mois dernier un examen du rôle des instituts Confucius, qui sont sous surveillance dans d’autres pays occidentaux.

Les critiques indiquent que les ressources pédagogiques utilisées par les classes Confucius sont des preuves de propagande. L’un, appelé Chinese Buddy, présente des vidéos présentant un dessin animé d’un président dansant Xi.

Un autre outil d’apprentissage populaire est le Chairman’s Bao, un service de nouvelles pour enfants qui comprend des articles sur les touristes profitant de voyages dans la région où la minorité ouïghoure est persécutée.

Hier soir, un porte-parole du ministère de l’Éducation a déclaré: «Les propriétaires d’écoles indépendantes ont l’obligation de promouvoir les valeurs britanniques fondamentales.

«Les écoles ne peuvent pas promouvoir des opinions politiques partisanes».

NIGEL FARAGE: Une prise de contrôle communiste de nos écoles à laquelle la Grande-Bretagne doit mettre fin immédiatement

Par Nigel Farage pour The Mail On Sunday

Le monde est conquis furtivement par le Parti communiste chinois. Dans le cadre d’un projet néocolonial, le président Xi Jinping espère atteindre la domination économique mondiale grâce à des investissements internationaux massifs.

Cela va bien au-delà de l’achat d’actifs miniers ou de systèmes de télécommunications occidentaux. Il y a une dimension culturelle qui empeste la propagande et l’endoctrinement.

Non content de financer certaines universités britanniques, nous apprenons maintenant que les entreprises chinoises directement liées aux plus hauts rangs du Parti communiste ont de sérieux intérêts financiers dans nos écoles.

Nigel Farage: Le monde est pris en charge furtivement par le Parti communiste chinois. Dans le cadre d’un projet néocolonial, le président Xi Jinping (photo) espère atteindre la domination économique mondiale grâce à des investissements internationaux massifs

Le gouvernement doit prendre conscience des dangers et agir rapidement.

Les écoles privées sont particulièrement à risque. L’inflation a signifié que les frais ont augmenté rapidement au cours des deux dernières décennies et sont donc devenus inabordables pour tous sauf les plus riches.

En conséquence, ces écoles – en particulier celles qui ont des pensionnaires – dépendent des étudiants chinois pour aider à équilibrer les comptes.

Depuis 2014, un réseau d’entreprises chinoises achète discrètement des établissements en difficulté.

Personne ne sait jusqu’où cela ira.

Certains hausseront les épaules et diront qu’il vaut mieux soutenir ces institutions avec de l’argent chinois plutôt que de les voir fermer. Mais cela ignore des questions beaucoup plus importantes.

Par exemple, trois écoles et un réseau de collèges appartiennent désormais au Bright Scholar Group, dirigé par Yang Huiyan, dont le père milliardaire est un membre éminent du Parti communiste chinois. En substance, ce n’est rien de moins qu’une prise de contrôle communiste d’une partie du secteur de l’enseignement privé britannique.

L’intégrité de l’éducation de milliers d’enfants britanniques étant en jeu, le secrétaire à l’Éducation, Gavin Williamson (photo) doit s’attaquer à ce problème de toute urgence.

En attendant, il y a le rôle des Instituts Confucius. Sous le contrôle du gouvernement chinois, ses étudiants apprennent une version grossièrement aseptisée de l’histoire et de la politique chinoises.

Aucune mention n’est faite du sort des musulmans ouïghours ou de l’éradication de la démocratie à Hong Kong.

C’est une ironie suprême qu’une école, Thetford Grammar à Norfolk, soit désormais aux mains de China Financial Services Holdings, basée à Hong Kong.

Cette école est l’alma mater du penseur radical Thomas Paine, auteur de Rights Of Man, dont les croyances ont contribué à la création des États-Unis d’Amérique.

Le fait est que notre gouvernement est trop pro-chinois depuis trop longtemps – et tout cela parce que l’argent parle.

L’intégrité de l’éducation de milliers d’enfants britanniques étant en jeu, le secrétaire à l’Éducation, Gavin Williamson, doit s’attaquer à ce problème de toute urgence.