Des essaims de satellites d’IA effrayants qui traquent et détruisent les cibles ennemies dévoilées par la Chine dans la terrifiante course à l’espace

Des essaims de satellites CHILLING AI qui traquent et détruisent les cibles ennemies ont été dévoilés par la Chine dans une autre étape terrifiante de la course à l’espace.

Des scientifiques chinois ont déclaré qu’ils pouvaient désormais lancer des centaines de mini satellites – surnommés «cubesats» – à partir d’une grande carte mère dans l’espace avec une précision et une vitesse mortelles.

La Chine dit qu’elle pourrait utiliser une carte mère pour lancer des centaines de satellites contrôlés par l’IA dans l’espace[/caption]

Le président chinois Xi Jinping a investi des milliards de livres dans des programmes d’IA[/caption]

Pesant 2,2 livres, ces minuscules satellites sont si complexes qu’ils ne peuvent être contrôlés que par l’intelligence artificielle (IA).

Selon les chercheurs, la complexité d’une bataille spatiale à grande échelle serait si immense qu’elle dépasse le cerveau humain et même certains algorithmes puissants, rapporte le South China Morning Post.

L’étude, publiée dans la revue à comité de lecture Chinese Space Science and Technology, a déclaré que le déverrouillage de la bonne IA pour contrôler la carte mère et les cubesats aurait “une forte valeur économique et militaire”.

Cela survient alors que la Chine allègue que les satellites SpaceX d’Elon Musk se sont « dangereusement rapprochés » de leur nouvelle station spatiale à deux reprises l’année dernière – et ont menacé de les abattre.

Des mois plus tard, les satellites chinois et américains ont joué au « chat et à la souris en orbite géostationnaire », selon le rapport.

Zhang Jin, qui a mené des recherches sur les essaims mortels, a déclaré que les cubesats pourraient être utilisés pour patrouiller et se défendre contre les attaques des forces rouges dans l’espace en utilisant des algorithmes d’IA sophistiqués qui indiquent aux drones quand et comment attaquer.

Les chercheurs ont surnommé cela la stratégie de “recherche gourmande à plusieurs tours” et peuvent ordonner à jusqu’à quatre cartes mères d’attaquer neuf cibles hostiles en moins d’une journée.

Lorsqu’il a été mis à l’épreuve, l’algorithme a pu ordonner aux cubesats de détruire les cibles ennemies en quatre minutes – 227 fois plus vite qu’un algorithme générique qui a pris plus de trois heures.





Il est également extrêmement efficace et peut tracer des itinéraires qui nécessitent le moins de carburant et d’énergie, ce qui signifie que les essaims peuvent rester au combat plus longtemps.

“À l’avenir, nous ajouterons le caractère aléatoire à la stratégie de recherche pour surmonter les limites de l’algorithme gourmand et obtenir des résultats optimaux globaux”, a déclaré le professeur Zhang.

Cela survient alors que Pékin affirmait avoir développé un système d’IA anti-satellite maîtrisant l’art de la tromperie.

Selon le Morning Post, un essai du système létal a révélé que l’IA contrôlait trois petits satellites pour s’approcher et capturer une cible de grande valeur et a répété l’exercice des milliers de fois.

La Chine a également lancé un vaisseau-mère de drones IA capable d’opérer et potentiellement de lancer des attaques militaires de manière autonome dans une première mondiale effrayante.

Selon les Chinois, le navire est conçu pour la recherche marine, mais on craint déjà qu’il ne soit utilisé pour lancer des attaques contre la marine américaine et d’autres adversaires.

Le Zhu Hai Yun peut atteindre des vitesses maximales de 20 miles par heure et peut transporter environ 50 drones aériens, de surface et sous-marins.

Pendant ce temps, les experts ont averti que la guerre des drones pourrait bientôt ressembler à quelque chose de Star Wars.

Pékin a beaucoup investi dans la guerre des drones au cours de la dernière décennie alors que le régime vise à atteindre son objectif de parité militaire avec les États-Unis d’ici 2049.

L’ex-marine Brendan Mulvaney a déclaré au Sun : « Si nous attendons 10 ans ou plus avant de voir un conflit majeur, la portée et l’échelle des drones vont beaucoup changer.

“Vous pouvez avoir des munitions efficaces et plus grosses provenant de drones, mais des drones plus petits pourraient être militarisés au point où vous avez ce mélange d’une arme autonome à longue portée.

“Nous pensons souvent aux drones d’aviation, mais il existe toute une gamme de véhicules sans pilote qui apportent plus de capacités, ce qui rend la tâche plus difficile pour les adversaires.”

L’expert en drones Seth Frantzman a déclaré: «Les drones ne se contenteront pas de percuter un navire avec des personnes à bord.

“Des drones aériens pourraient attaquer des machines dans la mer et nous pourrions voir quelque chose qui ressemble plus à Star Wars.”

Le chinois Zhu Hai Yun, qui peut lancer des drones depuis son pont arrière[/caption]

