Des essaims de drones de la marine américaine et dans l’esprit des animaux

La marine américaine travaille sur des moyens de construire, de déployer et de contrôler des milliers de petits drones capables de se regrouper pour submerger les défenses anti-aériennes avec des chiffres absolus, révèlent des documents budgétaires.

Le conflit en Ukraine a prouvé la valeur des petits drones, qui ont effectué des reconnaissances, guidé des tirs d’artillerie et détruit des chars. De tels drones sont actuellement limités par le fait que chacun a besoin de son propre opérateur. Dans un essaim, cependant, des centaines ou des milliers de drones sont contrôlés comme une seule unité.

De nombreux pays travaillent sur de tels essaims, notamment la Chine, la Russie, l’Inde, le Royaume-Uni, la Turquie et Israël, qui est devenu en 2021 le premier pays à utiliser des drones en essaim au combat. Mais la marine américaine a toujours été un chef de file dans ce domaine, et les documents budgétaires que MIT Technology Review a lus révèlent des plans ambitieux pour des essaims bien plus gros que tout ce qui a été vu jusqu’à présent. Lire l’histoire complète.

—David Hambling

Dans l’esprit énigmatique des animaux

Plus que jamais, nous nous sentons le devoir et le désir de faire preuve d’empathie envers nos voisins non humains. Au cours des trois dernières années, plus de 30 pays ont officiellement reconnu d’autres animaux, notamment les gorilles, les homards, les corbeaux et les pieuvres, comme des êtres sensibles.

Un trio de nouveaux livres d’Ed Yong, Jackie Higgins et Philip Ball détaillent les riches mondes intérieurs des créatures et capturent ce qui a conduit à ces développements : un domaine en plein essor de la recherche expérimentale qui remet en question la vision de longue date selon laquelle les animaux ne sont ni conscients ni cognitifs. complexe.

Mais bien que tous les trois rassemblent des trésors de recherches fascinantes qui offrent des fenêtres sur la vie des animaux, nous nous demandons à quel point nous sommes vraiment proches de combler le fossé entre les espèces. Lire l’histoire complète.

—Matthieu Ponsford

