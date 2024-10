Des essaims de drones aux exosquelettes, l’armée trace la voie de l’avenir robotique

Alors que l’armée met à jour la façon dont elle utilise robots et systèmes autonomes au cours du prochain exercice, des essaims de drones, convoi automatisé des opérations et un exosquelette pour alléger la charge se profilent à l’horizon.

L’armée a publié sa stratégie de robotique et de systèmes autonomes, ou RAS, en 2017, avec une série de priorités à court, moyen et long terme.

Depuis sa sortie, le service a atteint ses premiers objectifs, notamment alléger la charge des soldats débarqués, automatiser certaines parties du réapprovisionnement au sol et ajouter davantage de robots dans des tâches dangereuses telles que l’élimination des explosifs et munitions.

Stuart Hatfield, chef de division des programmes de ressourcement des soldats du quartier général de l’armée, a partagé les projets actuels et futurs pour l’avenir des robots-soldats, s’étendant d’aujourd’hui jusqu’en 2030.

Cette unité est-elle l’avenir des formations de combat de l’Armée ?

« Je ne pense pas que les priorités de la stratégie RAS changeront même si nous mettons à jour notre stratégie », a déclaré Hatfield lors de la conférence annuelle sur les capacités des forces futures de la National Defence Industrial Association en septembre.

Les nouveaux projets, a déclaré Hatfield, incluent les systèmes d’avions captifs sans pilote ; système de réapprovisionnement aérien autonome tactique interarmées de taille moyenne ; la variante Common Robotic System Medium ; le transport de soldats d’unités débarquées, ou DUST ; une option de drone avec vue à la première personne et un exosquelette pour les soldats débarqués.

Bien qu’il n’ait pas partagé de calendrier pour des systèmes spécifiques, certaines capacités devraient arriver dans les années à venir.

Le financement de ces programmes a augmenté régulièrement au cours de la dernière décennie. L’armée a reçu ses premiers 7 millions de dollars du Congrès pour le travail sur la stratégie robotique au cours de l’exercice 2015 ; cela est passé à 335 millions de dollars dans le budget de l’exercice 2021. Pour l’exercice 2025, la demande actuelle est de 480 millions de dollars, selon documents budgétaires.

Une version du dispositif DUST était utilisée lors de la récente rotation du 2e Brigade, 101e Division aéroportée au Joint Readiness Training Center de Fort Johnson, en Louisiane, en août.

Pendant la rotation, les soldats utilisaient une sorte de brouette assistée par moteur, anciennement appelée Silent Tactical Energy Enhanced Dismount, ou STEED, pour déplacer du matériel et jouer le rôle de soldats « blessés ».

Il s’agit d’un dispositif plus simple que certaines technologies plus complexes que l’armée teste dans d’autres domaines, mais il soulage le soldat. Le STEED peut parcourir 15 à 30 miles avec une seule batterie et transporter jusqu’à 500 livres, selon le fabricant Hendrick Motorsports.

La variante Common Robotic System Medium – actuellement en cours de développement – ​​est une version plus grande du modèle individuel. Le variante individuellequi a été déployé dans certaines unités de l’armée, est un robot à chenilles de 32 livres doté de plusieurs caméras et d’un bras extensible pouvant tenir dans un sac à dos.

La version moyenne serait capable de transporter plus d’équipements et une variété de charges utiles pouvant inclure des dispositifs de détection ou des plates-formes d’armes.

En ce qui concerne les convois de véhicules propulsés par des robots, Army Times a rapporté des travaux réalisés en 2021 qui avaient déjà vu des soldats parcourir 2 000 milles sans pilote. Les convois n’étaient pas entièrement « robotisés », mais comportaient plutôt un seul véhicule habité et neuf véhicules « suiveurs ».

« Nous avons l’application robotique, qui prend la technologie robotique et l’applique aux systèmes actuellement habités et les rend en option [manned] », a déclaré Hatfield.

En 2021, l’accent était mis sur l’utilisation de camions de taille moyenne chargés sur palettes, un réapprovisionnement typique que les soldats ont pu expérimenter pendant les guerres en Irak et en Afghanistan.

Ces convois sont souvent la cible d’attaques d’insurgés et de terroristes. L’armée et d’autres services travaillent sur diverses méthodes de réapprovisionnement, notamment les drones.

Mais les véhicules terrestres continueront à s’intégrer dans le travail, car ces plates-formes peuvent transporter plus de marchandises que d’autres options pour les forces terrestres.

Une combinaison de combat complète de style « Iron Man » est en cours de développement depuis des décennies maintenant. La combinaison d’opérateur léger d’assaut tactique, ou TALOS, a été proposée par les responsables du commandement des opérations spéciales des États-Unis en 2013.

Mais lors d’efforts ultérieurs, le Pentagone a décidé de s’intéresser à certaines parties du système corporel total au lieu d’une combinaison à tout faire.

Cela a abouti à des attaches simplifiées qui soulagent les charges lourdes en soutenant les hanches, le bas du dos et les jambes du soldat.