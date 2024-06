Des espoirs suscités par le cancer de la prostate après des tests de crachat à domicile

Les tests salivaires effectués à domicile sont plus efficaces pour identifier les hommes qui présentent un risque plus élevé de cancer de la prostate que le test sanguin standard, suggèrent de nouvelles recherches.

Le test à domicile pourrait identifier les facteurs génétiques qui rendent les hommes plus susceptibles de développer la maladie qui fait environ 12 000 morts par an au Royaume-Uni.

L’étude a été réalisée par l’Institute of Cancer Research de Londres et le Royal Marsden NHS Foundation Trust.

Le Royaume-Uni ne dispose pas d’un programme national de dépistage du cancer de la prostate, car les analyses de sang ne sont pas considérées comme suffisamment précises et peuvent détecter des formes non mortelles de la maladie plutôt que des formes agressives.

Les chercheurs pensent que cette méthode de test simple et peu coûteuse pourrait aider à détecter la maladie plus tôt et à sauver des vies.