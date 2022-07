Des espions russes “partout” en Ukraine

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les hauts responsables ukrainiens sont de plus en plus préoccupés par les espions russes qui se cachent dans la capitale, divulguent des secrets d’État et aident à cibler des infrastructures militaires et civiles sensibles, a appris Fox News.

“Ils vont infiltrer les services de sécurité”, a déclaré à Fox News Ihor Zvhokva, un des principaux assistants diplomatiques du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy. “Les forces armées, la communauté du renseignement – vous l’appelez – avec le peuple, avec leurs agents.”

Le problème de l’espionnage s’est tellement aggravé que Zelenskyy a récemment limogé deux hauts responsables, dont le chef de ses services de sécurité, pour leur incapacité à extirper les espions. Aujourd’hui, il y a des centaines d’enquêtes actives.

“La Russie n’a jamais, vous savez, oublié ce rêve que l’Ukraine redevienne une partie de la Russie”, a déclaré Zvhokva. “En temps de guerre, certains d’entre eux se révèlent et d’autres [do] ne pas.”

LA RUSSIE REVENDIQUE 40 POWS UKRAINIENS TUÉS LORS D’UNE GRÈVE AVEC LES HIMARS AMÉRICAINS, L’UKRAINE DÉCRIE “UNE EXÉCUTION BRUTALE”

“C’est pourquoi mon président continuera à se battre avec ces agents russes”, a poursuivi Zvhokva. “Les actes illégaux font des victimes, malheureusement.”

Lors d’une interview avec le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, l’ancien champion du monde de boxe poids lourd a averti que le problème était énorme.

“Partout, il y a des espions”, a déclaré Klitschko mercredi. “Ils donnent la cible et [coordinate] où les Russes envoient leurs fusées.”

Jeudi, six missiles de croisière russes ont frappé juste à l’extérieur de Kyiv pour la première fois depuis des semaines.

“Tout le monde en ce moment à Kyiv et en Ukraine est menacé d’attaques aériennes”, a poursuivi Klitschko. « Nous avons besoin d’armes modernes, d’armes défensives… Pour l’instant, ce n’est pas suffisant.

LA RUSSE VISE L’ANNEXE KHERSON ALORS QUE LA CONTRE-OFFENSIVE UKRAINIENNE AVANCE

Les frappes faisaient partie des plus de deux douzaines lancées en Ukraine depuis la Biélorussie et la mer Noire. Zvhokva a accusé le président russe Vladimir Poutine d’avoir “délibérément” ordonné le barrage massif de missiles alors que des millions de personnes célébraient la Journée de l’État, une nouvelle fête marquant la fondation de Kyiv en tant que capitale et la naissance du christianisme en Ukraine.

Dans le Banlieue de Kyiv d’Irpinoù des bombardements massifs ont rasé des quartiers entiers au cours des premiers jours de l’invasion, un commandant local qui a aidé à repousser l’avancée russe a reçu un avertissement similaire concernant l’espionnage russe.

“La plupart d’entre eux étaient à Kyiv. Maintenant, ils sont à Irpin, à Bucha – dans n’importe quelle ville”, a déclaré Vasyl, commandant adjoint d’une milice locale à Irpin, à Fox News cette semaine.

“Ce sont des équipes de sabotage qui attendent l’ordre de la Russie pour nuire aux citoyens ukrainiens”, a déclaré Vasyl, qui a refusé de donner son nom de famille pour des raisons de sécurité. “Il y a beaucoup de personnes âgées et même des familles entières qui ne semblent pas suspectes du tout mais qui sont en fait des saboteurs qui envoient des informations à l’autre côté.”

LES FORCES RUSSES SONT BLOQUÉES AVEC L’AIDE DES HIMARS AMÉRICAINS, UN OFFICIEL DE LA DÉFENSE UKRAINE DIT QUE DES SOLDATS TOUJOURS SOUS ARMÉS

Lorsqu’on lui a demandé si les États-Unis donnaient suffisamment d’armes à l’Ukraine pour vaincre l’autre camp, l’assistant de Zelensky, Zvhokva, a déclaré à Fox News : “Si nous avions suffisamment d’armes pour vaincre la Russie, nous les aurions déjà vaincus.”

Rob Lee, chercheur principal au Foreign Policy Research Institute et ancien fantassin de la marine américaine, a déclaré à Fox News : “Pour que l’Ukraine reprenne une quantité considérable de territoire, à moins que les forces russes ne s’effondrent quelque part le long du front, il faudra plus que juste HIMARS”, les lanceurs de roquettes guidés par satellite récemment envoyés en Ukraine et responsables de la destruction de 100 cibles russes de grande valeur, a récemment déclaré aux journalistes un haut responsable de l’administration Biden.

“[Ukraine] doit avoir suffisamment de munitions d’artillerie pour supprimer les défenses russes, des drones pour corriger l’artillerie, suffisamment de chars et de véhicules blindés, et une force terrestre suffisamment importante avec des unités professionnelles bien entraînées et pas seulement des volontaires », a ajouté Lee.

L’objectif de Zvhokva est de vaincre complètement la Russie et de la faire sortir de toute l’Ukraine, pas de revenir là où elle était le 23 février avant l’invasion ou même en 2014 après l’annexion de la Crimée. Il veut que les frontières de l’Ukraine soient rétablies là où elles étaient le 24 août 1991, le jour où elle a déclaré son indépendance de l’Union soviétique.

Lorsqu’on lui a demandé quel message il voulait envoyer aux Américains, Zvhokva a répondu: “Êtes-vous prêt à sacrifier une partie de votre vie confortable pour que le mal ne gagne pas?”

“Si ce mal n’est pas arrêté ici en Ukraine, il se propagera davantage”, a déclaré Zvhorkva. “Ne fais pas semblant de pouvoir te cacher.”