Des espions russes et ukrainiens présumés du Kremlin arrêtés à la base albanaise après que des gardes aient été aspergés d’agent chimique

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Trois espions accusés du Kremlin ont été arrêtés samedi en Albanie, pays membre de l’OTAN, à la suite d’une attaque contre deux gardes dans une base militaire avec un agent chimique présumé.

Deux Russes et un Ukrainien ont été arrêtés pour espionnage présumé à l’usine militaire de Çekin, une usine de fabrication d’armes dans le sud de l’Albanie, a annoncé samedi le ministère albanais de la Défense.

Le premier suspect russe – un homme de 24 ans identifié uniquement comme MZ – a été arrêté après être entré sur le terrain de l’usine à Gramsh, à environ 80 km au sud de la capitale, Tirana, et avoir pris des photos, a indiqué le ministère dans un communiqué. Deux gardes militaires ont été blessés par un “spray néo-paralysant” utilisé par les Russes alors qu’ils résistaient à leur arrestation, selon le ministère. Ils ont été emmenés dans un hôpital militaire pour des soins médicaux.

La police a rapidement mis en place des points de contrôle et bloqué un véhicule avec les deux autres suspects à l’intérieur.

UN OFFICIER DU NYPD ACCUSÉ D’ESPIONNAGE POUR LA CHINE POUR TENIR UN PROCÈS FÉDÉRAL LE MOIS PROCHAIN ​​APRÈS LA LIBÉRATION D’UNE OBLIGATION DE 2 M $

Le deuxième suspect russe – une femme de 33 ans identifiée comme ST – et un Ukrainien de 25 ans identifié comme FA ont été arrêtés à l’extérieur du complexe, a indiqué le ministère.

“Trois personnes étaient accompagnées par la police qui, en coopération avec d’autres institutions, enquête sur l’affaire”, indique le communiqué, ajoutant que la police militaire, la police du renseignement de l’armée et la police civile et antiterroriste se coordonnent sur l’affaire.

L’usine militaire de Gramsh a ouvert ses portes en 1962 pour produire des fusils AK-47, ou Kalachnikov. Après la chute du communisme en 1990, il a arrêté la production et a plutôt commencé à démanteler les vieilles Kalachnikovs et autres petites armes. Il répare également d’autres armes de l’armée.

“Quelle fierté pour les gardes militaires qui ont neutralisé trois individus soupçonnés d’espionnage”, a écrit le Premier ministre Edi Rama sur Twitter, ajoutant : “Attendons maintenant la clarification complète de cet événement”.

Politico a noté que les suspects sont entrés en Albanie en tant que touristes en vertu d’une échappatoire qui permet aux Russes d’entrer dans le pays pendant la période des vacances d’été sans visa – une règle qui a fait l’objet d’un examen minutieux après l’invasion russe de l’Ukraine plus tôt cette année. L’année dernière, deux autres espions présumés du Kremlin sont entrés en Albanie de la même manière avant d’être arrêtés après avoir été repérés avec un drone à l’extérieur de l’ancienne base aérienne de l’ère communiste de la base aérienne de Kučova, que l’OTAN aurait récemment commencé à transformer d’un cimetière d’avions en une station moderne pour les opérations dans les Balkans occidentaux.

L’Albanie, membre de l’OTAN depuis 2009, a fermement renoncé à l’invasion de l’Ukraine par la Russie et a adhéré aux sanctions de l’Union européenne et des États-Unis contre Moscou.

Lors d’une réunion avec le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, le mois dernier, le Premier ministre albanais, Edi Rama, a déclaré que lui et son pays « étaient fermement solidaires de l’Ukraine, et bien sûr , il va sans dire que notre soutien à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine, à l’intérieur des frontières internationalement reconnues de l’Ukraine, est plus ferme que jamais », selon Politico.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Il est important que nous poursuivions notre conversation sur la situation, ainsi que sur les obligations que nous avons dans les Balkans occidentaux pour empêcher précisément toute escalade et empêcher toute mauvaise influence de devenir un problème pour notre région”, a ajouté Rama.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.