Des “espions présumés” arrêtés après une atteinte à la sécurité dans un pays de l’OTAN – médias

Deux Russes et un Ukrainien ont été arrêtés en Albanie après que l’un d’eux est entré sur le terrain d’une ancienne usine militaire

De nombreux médias occidentaux ont rapporté dimanche qu’un groupe d’« espions du Kremlin » présumés avait été arrêté en Albanie, un État membre de l’OTAN. Samedi, la police albanaise a arrêté deux Russes et un Ukrainien après que l’un d’entre eux ait cherché à pénétrer sur le terrain d’une usine militaire désaffectée non loin de Tirana, la capitale du pays des Balkans.

Des points de vente tels que ABC, Fox News et RFE/RL mentionnés “espions présumés” pour couvrir l’incident de dimanche. Politico a appelé les trois personnes détenues “espions présumés du Kremlin” dans son titre, tandis que le British Daily Express est allé jusqu’à publier un titre: “Poutine humilié après que des espions russes aient été pris en flagrant délit en train d’essayer d’entrer dans une usine d’armement.”

Cependant, les autorités albanaises n’ont pas encore blâmé ce qu’elles appellent “l’incident à l’usine de Gramsh.” Ni le ministère de la Défense du pays ni les autorités chargées de l’application des lois n’ont officiellement qualifié un suspect d ‘”espion”. Le ministre de la Défense Niko Peleshi et le Premier ministre Edi Rama ont appelé le public et les médias à ne pas “précipiter les conclusions” et attendez que tous les détails de l’incident soient révélés.

Lire la suite Le Kosovo détient un journaliste russe

Selon le communiqué du ministère albanais de la Défense publié dimanche, un homme “traversé illégalement” une clôture et est entré dans l’enceinte de l’usine de Gramsh, qui était une usine qui produisait des fusils d’assaut AK-47 avant la chute du communisme. Selon Peleshi, l’usine, qui a été utilisée pour réparer ou récupérer de vieux fusils d’assaut depuis les années 1990, “n’a pas fonctionné depuis des années.”

Après avoir pénétré dans l’enceinte de l’usine, l’intrus a été approché par deux soldats qui gardaient l’installation mais “réagi violemment” et utilisé « un vaporisateur » qui a laissé les soldats “blessée,” dit le ministère. Peleshi, qui leur a rendu visite à l’hôpital dimanche, a déclaré que tous deux étaient “en bonne santé.”

La police est rapidement arrivée sur les lieux et a arrêté à la fois l’intrus, qui, selon l’AP, était un citoyen russe de 24 ans, et deux autres personnes, qui étaient “dans une voiture” non loin de l’usine. Ils ont été identifiés comme étant une femme russe de 33 ans et un homme ukrainien de 25 ans, a rapporté l’AP.

Lire la suite Un « réseau occidental de commandos et d’espions » aide l’Ukraine – NYT

Le ministère de la Défense s’est abstenu d’appeler l’un des individus détenus un espion. Pourtant, Peleshi a déclaré que l’événement “ne peut pas être considéré comme un incident ordinaire”, donné « le contexte régional… et politique plus large ». “Nous ne pouvons pas nous précipiter sur les conclusions” a-t-il déclaré, ajoutant que les renseignements militaires albanais, la police militaire, le service de renseignement de l’État, la police nationale et un service de sécurité antiterroriste ont lancé une enquête conjointe sur l’incident.

“Il est anormal de traiter de tels événements comme s’il s’agissait de politiques locales quotidiennes”, Peleshi a déclaré, ajoutant que la brèche pourrait encore s’avérer faire partie d’un “problème beaucoup plus important”. Rama aussi remercié les deux gardes d’usine blessés pour “neutralisant les trois individus soupçonnés d’espionnage.”

Certains médias occidentaux n’ont pas tardé à rappeler aux lecteurs que ce n’était pas le premier incident de ce type impliquant des Russes en Albanie. L’été dernier, deux citoyens russes ont été “attrapé” près de la base aérienne albanaise de Kucova alors qu’il transportait un drone, a déclaré Politico. Selon le média, dans les deux cas, les suspects étaient entrés dans le pays en tant que touristes.