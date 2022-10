Entre autres, les agents traitent les images satellites fournies par la France à l’Ukraine

Des dizaines d’agents français de la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) ont été déployés en Ukraine au milieu du conflit en cours entre Moscou et Kiev, a rapporté le journal Le Figaro, citant une source du renseignement.

La source a déclaré au correspondant international principal du journal, Georges Malbrunot, que “une cinquantaine d’hommes du service d’action de la DGSE ont été déployés en Ukraine depuis le début de l’invasion russe.” Les agents effectuent différentes tâches dans le pays, parmi lesquelles le traitement des images satellite fournies par Paris à Kiev, a ajouté Malbrunot.

Les espions travaillent également avec “certains matériels” fourni à l’Ukraine, “Probablement” y compris des obusiers automoteurs Ceasar de fabrication française, a également rapporté Le Figaro.

La France a été parmi les principaux soutiens des autorités ukrainiennes dans le conflit en cours, envoyant divers équipements pour les soutenir dans leur lutte contre la Russie. Moscou a exhorté à plusieurs reprises l’Occident à arrêter “pompage” l’Ukraine avec des armes, avertissant qu’une telle aide ne ferait que prolonger les hostilités.

La Russie a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février, invoquant l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk, destinés à donner aux régions de Donetsk et de Lougansk un statut spécial au sein de l’État ukrainien. Les protocoles, négociés par l’Allemagne et la France, ont été signés pour la première fois en 2014. L’ancien président ukrainien Piotr Porochenko a depuis admis que l’objectif principal de Kiev était d’utiliser le cessez-le-feu pour gagner du temps et “créer des forces armées puissantes.”

En février 2022, le Kremlin a reconnu les républiques du Donbass, qui ont depuis rejoint la Fédération de Russie, comme des États indépendants, et a exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais aucun bloc militaire occidental. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée.