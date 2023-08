Des espions chinois ont tenté de pirater ma messagerie électronique, déclare un haut conservateur

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

La députée conservatrice Alicia Kearns a révélé que des espions chinois avaient tenté de pirater son compte de messagerie parlementaire.

La présidente conservatrice du comité restreint des affaires étrangères, l’une des principales critiques de la Chine, a déclaré que son compte avait été ciblé par des pirates informatiques il y a un mois – mais que la tentative de phishing avait été stoppée par Microsoft.

Mme Kearns a dit Les temps que cela semblait être un effort de Pékin pour « essayer de faire taire ceux d’entre nous qui parlent ouvertement de ses abus ».

Cela faisait suite à une enquête du journal qui affirmait qu’un seul espion chinois avait utilisé de faux profils LinkedIn pour tenter de soudoyer des responsables britanniques – y compris des politiciens et des fonctionnaires – afin qu’ils divulguent des secrets.

Mme Kearns a affirmé que Pékin avait « industrialisé l’espionnage » et a déclaré qu’elle craignait que les espions « continuent à venir pour nous et je sais qu’ils continueront à venir pour moi ».

Elle a ajouté : « Notre travail consiste à les trouver et à les dénoncer et à nous assurer que la population comprend le type d’attaques auxquelles nous sommes confrontés. Il n’est pas nécessaire d’être un scientifique nucléaire pour être une cible du gouvernement chinois.»

La chef du comité restreint a également déclaré qu’elle était « absolument certaine que des États hostiles me traquent et tentent de me saper et de me faire sentir menacé, de sorte que je garde le silence sur certains de ces actes flagrants qu’ils entreprennent ».

Sir Iain Duncan Smith – un autre faucon chinois de premier plan – a déclaré que le ministre des Affaires étrangères James Cleverly devrait annuler une visite prévue à Pékin pour des entretiens avec le gouvernement à la fin du mois jusqu’à ce que les problèmes de sécurité soient résolus.

L’ancien chef conservateur a déclaré L’indépendant: « Je ne comprends pas comment le ministre des Affaires étrangères envisage d’aller à Pékin alors que cela se poursuit encore. C’est encore un autre cas d’espionnage. C’est étonnant. Tout cela est fou.

Sir Iain a ajouté : « Nous ne sommes pas autorisés à les qualifier de menace. Nous devons reconnaître la Chine comme une menace et la traiter en conséquence. Il semble que nous essayons toujours d’apaiser et de dialoguer en espérant qu’ils ne constitueront pas une menace – et c’est de la merde absolue. »

La députée conservatrice Alicia Kearns dit qu’elle a été prise pour cible (Médias PA)

M. Cleverly devrait se rendre en Chine fin août dans le but de stabiliser les tensions entre les deux pays, dont les relations sont à leur plus bas niveau depuis des décennies.

Rishi Sunak a été accusé par de hauts conservateurs de « se prosterner » devant la Chine alors qu’il défiait les appels visant à reclasser Pékin comme une menace systémique pour la Grande-Bretagne plus tôt cette année.

Le Premier ministre a défendu sa politique de poursuite du dialogue avec la Chine, tout en estimant que le régime « de plus en plus autoritaire » de Xi Jinping pose un « défi historique » pour l’ordre mondial.

Le mois dernier, un rapport rédigé par un groupe de hauts députés a déclaré que les gouvernements successifs n’avaient pas réussi à saisir l’ampleur de la menace posée par la Chine – avertissant que les services de renseignement chinois ciblaient « de manière prolifique et agressive » le Royaume-Uni et ses intérêts.

Le Comité du renseignement et de la sécurité (ISC) de la Chambre des communes est cinglant à l’égard de la réponse « totalement inadéquate » du gouvernement Sunak à la menace chinoise, affirmant qu’il n’avait « aucune stratégie » pour résoudre le problème.