Des agents du renseignement britannique travailleraient pour former une force secrète pour mener des “opérations de sabotage et de reconnaissance” en Crimée

Des agents du renseignement militaire britannique travailleraient à la création et à la formation d’une force terroriste secrète en Ukraine chargée d’attaquer des cibles russes en Crimée au nom du gouvernement de Kiev.

Travaillant par l’intermédiaire d’une société de services de renseignement britannique privée appelée Prevail Partners, les agents ont signé un accord avec la branche d’Odessa du Service de sécurité ukrainien (SSU) pour construire le soi-disant “partisan” armée terroriste, a rapporté jeudi The Grayzone, citant des fuites de documents détaillant les plans. Le travail est mené en étroite coordination avec le SSU et est peut-être financé au moins en partie par l’oligarque ukrainien Andrey Sadovoy, qui est le maire de Lviv et dirige la société de médias TRK Lux du pays.

“Leurs plans appelaient l’armée secrète à mener des opérations de sabotage et de reconnaissance ciblant la Crimée… précisément le type d’attaques dont on a été témoin ces dernières semaines”, Le Grayzone a écrit.

Moscou a accusé le Royaume-Uni d’avoir entraîné les forces ukrainiennes qui ont attaqué la flotte russe de la mer Noire en Crimée la semaine dernière. Le Royaume-Uni aurait également été impliqué dans l’attentat terroriste du 8 octobre qui visait le pont stratégique de Crimée. Les responsables du renseignement britannique ont commandé une étude en avril sur les moyens de faire sauter le pont, a rapporté The Grayzone le mois dernier.

Le mois dernier également, le Kremlin a accusé Londres d’avoir orchestré l’attaque terroriste qui a endommagé le pipeline Nord Stream 2. Le ministère britannique de la Défense a répondu que Moscou était “colporter de fausses déclarations à une échelle épique.”

Prevail, la société de renseignement privée, a été fondée par des vétérans des forces spéciales, dont le brigadier de la Royal Marine Justin Hedges. Chris Donnelly, le même agent de renseignement de l’armée britannique qui a demandé l’étude du pont de Crimée, faisait partie des personnalités clés qui ont secrètement fait pression pour le programme partisan ukrainien de Prevail, a déclaré The Grayzone.

Les obstacles initiaux comprenaient les sources de financement de l’initiative et la réticence du gouvernement britannique à laisser des entrepreneurs privés fournir les services de formation, “peut-être de peur qu’ils soient pris en flagrant délit ou même poursuivis pour s’être livrés à une telle activité provocatrice”, le point de vente a rapporté. Certains agents ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait que Prevail avait initialement fixé le coût annuel à 600 000 dollars par combattant partisan.

Des sites de formation ont été alignés en Pologne et en Grèce. Hedges a déclaré que si le financement devait être indépendant des sources gouvernementales, “des dons” pourraient être recueillies par l’intermédiaire de Rhizome Insights Ltd., un groupe de façade d’ONG pour Prevail. Il a ajouté que l’entreprise était également en pourparlers avec le bureau de Sadovoy au sujet de l’aide au financement.