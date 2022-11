Des espions américains “ont détecté que la Russie tentait de tester une torpille nucléaire” tuant la ville “, mais les hommes de main de Vlad ont été sabotés par un problème”

La RUSSIE a été aperçue en train de tester une terrifiante torpille à propulsion nucléaire, a affirmé un haut responsable américain.

Mais il est entendu que les hommes de main de Poutine ont subi un pépin alors qu’ils tentaient de mener des essais effrayants dans la mer Arctique.

Le sous-marin nucléaire K-329 Belgorod est équipé de torpilles “apocalypse drone” Crédit : Alamy

L’énorme sous-marin à propulsion nucléaire de 604 pieds et 30 000 tonnes du tyran, le Belgorod, faisait partie des navires de guerre qui ont participé aux préparatifs des tests.

Un haut responsable américain a déclaré à CNN que des navires de la marine russe avaient été vus en train de se préparer à un éventuel test d’une nouvelle torpille à propulsion nucléaire.

Mais au cours de la semaine dernière, les navires de guerre ont été vus quitter la zone d’essai et retourner au port.

Les hommes de main de Vlad ont été sabotés par des difficultés techniques, estiment les États-Unis.

Les responsables américains ont averti que Moscou pourrait tenter de tester à nouveau la torpille, mais les eaux seront bientôt recouvertes de glace.

Un diplomate occidental a déclaré au journal : “Cela peut être considéré comme faisant partie de la situation dans son ensemble et de la pratique militaire récente de la Russie, envoyant des troupes mal entraînées et sous-équipées en Ukraine.

“L’industrie militaire russe traverse des moments difficiles, et nous pouvons également voir que les sanctions occidentales sur les biens militaires de haute technologie ont un effet et doivent continuer.”

Cela survient quelques semaines seulement après que de nouvelles images suggèrent que le sous-marin “tueur de ville” de Poutine armé de torpilles “drone apocalypse” se cache à seulement 270 miles de la frontière de l’OTAN.

Le tristement célèbre Belograd a été aperçu amarré dans un port de Severodvinsk, – près de l’Arctique russe – dans ce qui est considéré comme un autre des avertissements effrayants de Poutine à l’Occident.

Le puissant K-329 Belgorod pourrait déclencher des tsunamis radioactifs et anéantir les côtes ennemies avec sa torpille de drone sous-marin, Poséidon.

Et alors que le tyran poursuit son invasion chaotique de l’invasion de l’Ukraine, on craint que la torpille géante à capacité nucléaire de la Russie ne soit amorcée et prête.

Plus tôt cette année, nous avons rapporté comment la marine russe a pris livraison du sous-marin “tueur de ville” – qui, à 604 pieds, est le sous-marin le plus long jamais construit au monde – en juillet après des essais réussis.

Les détails du système de propulsion sous-marine à grande vitesse de 200 km/h du sous-marin sont depuis longtemps un secret russe bien gardé.

Le sous-marin monstre, qui était auparavant salué comme un “changeur de jeu” pour la marine de Poutine, peut transporter jusqu’à huit Poséidons, chacun de 79 pieds de long, prêts à libérer Armageddon.

Annoncé pour la première fois en 2015, certains pensaient que le Poséidon ne se concrétiserait pas – mais il a tranquillement pris la mer pour la première fois l’année dernière au milieu des menaces de couler des navires de guerre britanniques et américains dans la mer Noire.

Il aurait été en développement depuis avant l’effondrement de l’Union soviétique.

La conception révolutionnaire – basée sur les sous-marins de missiles de croisière de classe Oscar II – a été considérablement modifiée pour se spécialiser dans les missions secrètes.

Le sous-marin a été conçu de manière à pouvoir transporter les dévastatrices torpilles Poséidon à pointe nucléaire guidées par l’intelligence artificielle.

Mad Vlad avait précédemment juré d’utiliser “tous les moyens” pour défendre les quatre régions ukrainiennes annexées à la Russie, mais ces dernières semaines, il a vu ses forces battues par des forces ukrainiennes héroïques en première ligne.

En conséquence, les membres de l’OTAN craignent que le Belgorod ne devienne bientôt une option réaliste alors que les troupes russes continuent de subir des humiliations dans la guerre en Ukraine.

Le méga sous-marin a été repéré à seulement 270 milles de la frontière de l’OTAN en octobre