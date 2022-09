Des espions allemands aident l’Ukraine – médias – RT World News

BND a divulgué la révélation au magazine Zeit, confiant que la Russie ne ripostera pas

Le service de renseignement étranger allemand BND a transmis des images satellite, des données d’interception radio et téléphoniques à Kiev pendant des mois, aidant l’effort de guerre ukrainien tandis que Berlin a officiellement maintenu qu’il n’était pas partie au conflit, a révélé mercredi le magazine Zeit.

L’information “peut être intégré dans la planification de la guerre et aider l’armée ukrainienne à évaluer l’efficacité au combat et le moral des unités russes ou à vérifier leurs positions”, Zeit a écrit, le décrivant comme la contribution allemande à la “tournant” sur le champ de bataille.

Zeit a également révélé que des espions allemands avaient fourni aux États-Unis des renseignements de Bagdad lors de l’invasion de l’Irak en 2003. Berlin avait officiellement refusé de partager des informations avec Washington pendant les conflits en Irak et en Afghanistan, apparemment à la frustration du BND. Cette fois-ci, cependant, les espions décidèrent à l’unanimité que le “situation historique exceptionnelle” justifié d’aider les Ukrainiens.

Le chef du Bundesnachrichtendienst (BND), Bruno Kahl, avait rencontré son homologue ukrainien lors de la Conférence de Munich sur la sécurité en février, et se trouvait à Kiev lorsque la Russie “invasion” a commencé, selon le magazine.

Le gouvernement allemand a pour politique de ne pas commenter les questions de renseignement, et le chancelier Olaf Scholz continue d’insister sur le fait que Berlin n’est pas partie au conflit. Juste pour être sûr, le BND a commandé une analyse juridique en mai, et ses avocats ont déclaré que le partage de renseignements ne signifiait pas que l’Allemagne était partie à la guerre, en vertu du droit international.















La question, selon Zeit, est de savoir si le président russe Vladimit Poutine se soucierait de l’analyse des distinctions juridiques par les avocats allemands. Les sources du magazine ont fait valoir que “La survie de l’Ukraine est en jeu” et cela “Poutine décide seulement quand blâmer l’Occident sur la base de considérations stratégiques.”

D’autres pays de l’OTAN, comme les États-Unis et le Royaume-Uni, aident l’Ukraine “Beaucoup plus offensif” fournir “des informations de renseignement en temps réel pouvant être utilisées pour un ciblage dynamique.” Alors que les Américains étaient initialement réticents à donner à l’Ukraine un tel “granulaire” données dans un premier temps, cette restriction a été levée “quelques mois” il y a, a déclaré Zeit.

En mai, le Washington Post a publié un rapport sur les États-Unis “règles” pour le partage de renseignements, expliquant comment les espions américains fourniraient des informations sur l’Ukraine qui, techniquement, ne correspondaient pas à leur définition de “ciblage” s’assurant ainsi que les États-Unis ne soient pas tenus responsables des attaques ukrainiennes à l’intérieur de la Russie.

Comme les espions allemands l’ont dit à Zeit, le Kremlin a choisi de ne pas faire d’histoires à propos des Américains donnant l’Ukraine “Coordonnées cibles beaucoup plus précises.” Selon le magazine, ce sont ces renseignements américains qui ont rendu possible le naufrage du croiseur russe Moskva en avril et le meurtre de plusieurs généraux russes, bien que la Maison Blanche l’ait officiellement démenti.

« Poutine sait quel est le rôle des services de renseignement. La chancelière et le BND ne veulent tout simplement pas en parler publiquement », écrit Zeit. De plus, la Russie le sait depuis “un long moment,” que l’armée ukrainienne est « truffé d’informateurs russes », a ajouté le magazine allemand.