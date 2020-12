La pléthore de biodiversité dans les montagnes calcaires du nord du Vietnam, appelées Karst Formations, abrite certaines des créatures les plus uniques de la faune. Un rapport récent a décrit la présence d’une espèce rare de serpent dans la région.

Une recherche publiée lundi dans la revue Copeia par des chercheurs du Smithsonian National Museum of Natural History et de l’Institut d’écologie et de ressources biologiques de l’Académie des sciences et de la technologie du Vietnam a décrit la nouvelle espèce de serpent qu’ils ont découverte dans la province de Ha Giang.

La recherche indique que l’espèce fait partie d’un genre rare de serpents fouisseurs qui a poussé à partir de l’arbre évolutionnaire plus tôt que la plupart des autres groupes. Leur première évolution explique pourquoi ils ressemblent et se comportent contrairement à beaucoup de leurs homologues et pourraient aider les scientifiques à obtenir de nouvelles informations sur évolution du serpent.

Les chercheurs ont nommé l’espèce nouvellement découverte Achalinus zugorum, en hommage au conservateur retraité des reptiles et amphibiens du Smithsonian, George Zug, et son épouse, Patricia Zug.

On ne sait pas grand-chose sur l’écologie, le comportement, le régime alimentaire ou le micro-habitat de ce serpent, bien qu’il s’agisse vraisemblablement d’une espèce semi-fossorielle qui a été extraite par de fortes pluies récentes avant la collecte, mentionne l’étude.

Le serpent rare a un dos noirâtre et violet foncé, avec un dessous brun foncé et de fortes couleurs irisées sur tout son corps. L’Achalinus zugorum a de petites écailles qui tapissent tout son corps et sa peau est exposée entre les écailles plutôt que d’être complètement recouverte comme les autres espèces de serpents.

Les forêts karstiques ont été étudiées en 2019 par une équipe internationale de chercheurs pour en savoir plus sur la diversité des espèces du nord du Vietnam. Le projet soutient la mission plus large du Global Genome Biodiversity Network: séquencer l’ADN du plus grand nombre d’espèces possible au cours des prochaines années.

C’est une tâche gigantesque qui dépend du travail de terrain local et des collaborations entre les organisations. Le Smithsonian Magazine cite l’auteur principal Aryeh Miller, chercheur au Musée national d’histoire naturelle du Smithsonian et étudiant diplômé de l’Université de Washington à St Louis, disant que lorsque nous voyons ces espèces, les détails sont révélés et qu’ils semblent être un tout petit morceau de la puzzle. Cependant, selon Miller, lorsque tout le monde travaille sur ces petits projets, cela facilite de grandes études macro-évolutionnaires sur l’évolution de la vie.

La région karstique du Vietnam est déjà riche en vie et les forêts verdoyantes qui les recouvrent créent des habitats qui soutiennent une biodiversité extrême. De nombreuses espèces sont endémiques de la région, ce qui signifie qu’elles n’existent que là-bas.