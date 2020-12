Un vol de banque, inspiré de la série dramatique à succès Money Heist de Netflix, a emmené les citoyens dans les rues de Criciuma, au Brésil, dans la nuit du 1er décembre, pour récupérer l’argent.

Le style d’exécution de vol de banque est similaire à l’émission Money Heist, car les voleurs de la série ont également répandu l’argent dans les rues après leur fuite.

L’effraction de deux heures a blessé deux personnes, un agent de sécurité et un policier, alors qu’une trentaine d’hommes à bord de 10 véhicules sont entrés dans la ville méridionale de Criciuma vers minuit le 1er décembre. Les voleurs ont pris des personnes en otage et ont attaqué la banque locale. tirer des armes de gros calibre sur la police, rapporte le New York Times.

Utilisant des humains comme boucliers humains lors d’une fusillade de deux heures entre les voleurs et la police, la ville s’est réveillée au son des explosions et des coups de feu. Des civils ont couru dans les rues lorsqu’une explosion dans la banque a envoyé des tas d’argent dans les airs au-dessus des rues, a déclaré le New York Times.

1er décembre: des gens prennent de l’argent éparpillé sur le sol après un méga vol dans la ville de Criciuma – Brésil. Le gang a l’air bien entraîné et est soutenu par un arsenal lourd. Le mode de crime s’appelle « Novo Cangaço » pic.twitter.com/4SCUVM3ztK – Ocupa Rio (@OccupyRio) 1 décembre 2020

Plusieurs vidéos et photos sont devenues virales sur les réseaux sociaux, montrant des gens qui couraient dans les rues pour collecter des factures avec joie, ce qui est similaire aux scènes de Money Heist.

Des dizaines de personnes qui couraient dans les rues pour collecter des fonds ont aidé des hommes armés à s’échapper de la scène.

Le montant exact de l’argent volé n’a pas encore été précisé, mais quatre personnes ont été arrêtées pour avoir collecté de l’argent jeté dans la ville à cause de l’explosion, rapporte Al Jazeera.

L’incident est devenu viral sur les réseaux sociaux dès que les vidéos ont fait surface en ligne, par rapport à la série à succès Netflix.

Des vidéos ont montré des gens qui couraient dehors pour collecter de l’argent dispersé dans les rues, mais plus tard, le maire de Criciuma Clesio Salvaro s’est rendu sur le site de microblogage Twitter pour appeler ses citoyens à rester et à prendre des mesures de sécurité.