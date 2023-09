Des espèces de chauves-souris redécouvertes après 100 ans

L’étrange chauve-souris brune à grandes oreilles a été vue pour la dernière fois en 1916 après avoir été capturée dans le sud du Brésil. Mais après plus d’un siècle d’absence, l’espèce insaisissable a été redécouverte.

Les résultats ont été rapportés dans une nouvelle étude publiée mardi dans ZooKeys, dans laquelle les chercheurs ont détaillé leur expédition sur le terrain qui les a conduits à la chauve-souris, également connue sous son nom scientifique histiotus alienus.

En 2018, un groupe de scientifiques de l’Université fédérale du Parana au Brésil a initialement comparé la chauve-souris à la chauve-souris brune tropicale à grandes oreilles, histiotus velatus, car il s’agissait de l’espèce indigène que l’on trouve couramment dans la réserve faunique des prairies de Palmas. Cependant, après une évaluation plus approfondie, les chercheurs ont conclu qu’il était incompatible avec l’histiotus velatus et des centaines d’autres espèces d’apparence similaire auxquelles il avait été comparé.

Les scientifiques ont conclu que la chauve-souris trouvée était bien Histiotus alienus ; la chauve-souris brune aux oreilles élargies, mesurant environ 100 à 120 mm de longueur. Il est connu pour vivre dans des environnements variés, comme les forêts humides d’araucaria et les prairies.

La chauve-souris la plus récemment capturée a été trouvée à 280 kilomètres de l’endroit où la première chauve-souris signalée a été trouvée à Joinville, au Brésil. L’étude souligne que malgré cette dispersion de la population, cela ne signifie pas que la conservation de l’espèce a été améliorée. Étant donné que l’espèce n’a été signalée que deux fois au cours du siècle dernier, l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) a classé la chauve-souris comme « données insuffisantes », ce qui signifie qu’il n’y a pas suffisamment d’informations pour évaluer le risque d’extinction de l’espèce. .

Cela peut être troublant, affirment les auteurs de l’étude, car l’habitat de la chauve-souris est occupé depuis des années et dans la région de Palmas, où l’espèce redécouverte a été trouvée, a été touchée par le secteur énergétique en pleine croissance.

De plus, les auteurs de l’étude affirment que cette redécouverte souligne la nécessité de recherches plus approfondies sur l’histiotus, le genre néotropical de chauve-souris dans son ensemble, puisque diverses autres espèces ont également une classification biologique ancienne et peu claire.

« Les résultats généraux de notre analyse morphométrique indiquent un certain degré de similitude entre les espèces dans la forme de leur crâne, ce qui démontre l’utilité de la morphologie externe pour identifier correctement les espèces d’Histiotus », indique l’étude.