Des espaces adaptés aux chiens pour que votre animal se sente comme chez lui

Passer plus de temps à la maison au cours de la dernière année a eu ses avantages, surtout quand il s’agit de passer du temps avec des êtres chers à fourrure. Pour certains, cela leur donne également plus de temps pour rénover, et les amoureux des animaux de compagnie ajoutent même des fonctionnalités spécialement pour leurs chiens.

«Les animaux domestiques font partie de la famille, donc les incorporer dans des pièces individuelles, comme une zone d’alimentation dédiée dans la cuisine, ou un cubby confortable près de l’endroit où la famille passe du temps, est la voie à suivre», explique Jen Pinto, designer d’intérieur senior chez Jackson Design and Remodeling, basé à San Diego.

Pinto dit qu’elle reçoit régulièrement des demandes de designs centrés sur le chien. «Qu’il s’agisse d’une station de lavage pour animaux de compagnie, d’une zone spéciale pour leur nourriture ou de casiers pour dormir et d’un accès facile à l’extérieur – c’est une tendance que nous voyons se poursuivre à l’avenir.

La designer Denise Davies, fondatrice et PDG de D2 Interieurs, basée dans le Connecticut, est d’accord. Elle a été embauchée pour créer un espace amusant et fonctionnel pour son client qui vit sur une propriété de 30 acres. Les trois chiens du client errent librement et doivent être constamment nettoyés. Davies a décidé qu’une station de lavage pour chiens était une excellente solution car elle n’exigeait pas que le propriétaire se penche, ce qui signifie que c’est plus facile pour votre dos qu’une baignoire ordinaire pourrait l’être.

«Vous pouvez fermer les portes et le chien peut s’égoutter», dit Davies. «Il est également doté de pommes de douche et de buses réglables pour que vous puissiez vraiment retirer tout le shampooing et le revitalisant des poils du chien.»

Essayez de vous fondre

L’objectif de la décoration pour chien est de s’intégrer dans votre décoration intérieure existante et de donner à votre animal un lieu de confort spécial ou peut-être un endroit pour libérer de l’énergie.

Les experts de Jackson Design ont imaginé un espace extérieur sûr pour un client afin que les chiens puissent courir aussi souvent qu’ils le voulaient. «Le gazon et le béton ont été utilisés pour leur donner des options de surface par temps variable», explique Pinto. «Les chiens peuvent accéder en toute sécurité à cet espace extérieur depuis une porte de la tanière pour chiens – même lorsque les clients ne sont pas à la maison – et seront toujours à l’aise et protégés.

Pinto insiste sur la prise en compte de la personnalité et des besoins spécifiques de l’animal avant de concevoir quoi que ce soit. Par exemple, lorsque Pinto a conçu une zone d’alimentation dans la cuisine, elle s’est assurée qu’il y avait une lumière au-dessus des bols, afin que le chiot du propriétaire puisse voir sa nourriture quand elle grignotait la nuit. Mieux encore, il est brillamment caché sous un comptoir. Studio Dearborn, une entreprise de design d’intérieur basée dans le comté de Westchester, New York, a fait quelque chose de similaire sur un projet récent où il a installé des gamelles pour chiens intégrées qui ne peuvent pas être renversées.

Coins et recoins

Les coins ont l’avantage de donner au chien une cachette bien contenue qui fait bon usage de l’espace autrement gaspillé. Un coin peut être sous les escaliers, sous une table basse (ou même intégré dans une table basse) ou sous le comptoir de la cuisine. Marnie Oursler, présidente de Marnie Custom Homes, basée au Delaware, a créé un coin sous les escaliers avec une porte de grange coulissante qui se fond parfaitement dans le décor de la cuisine.

De même, Tamara Day, animatrice de «Bargain Mansions» de HGTV, a créé un refuge avec des planchers de bois franc durables et a également carrelé les murs du sol au plafond pour un nettoyage facile des déversements et de la bave. Le coin du chien est juste à côté de la porte de la cuisine pour permettre aux chiens de passer facilement. Pour couronner le tout, elle a inclus un lit pour chien conçu dans un tissu lavable pour correspondre au carrelage et à l’aspect général de la maison. Le lit pour chien encastré, qui peut être retiré en cas de besoin, permet aux propriétaires d’utiliser pleinement l’espace du comptoir. À côté du coin se trouve un réfrigérateur intégré pour stocker de la nourriture et des friandises fraîches pour chiens.

