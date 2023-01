Des escroqueries par hameçonnage à la propagande : comment la Russie et les nations voyous utilisent les cybercapacités contre les États-Unis

Des pays voyous, dont la Chine, la Russie, l’Iran et la Corée du Nord, continuent de combler le fossé des cybercapacités avec les États-Unis, en utilisant une gamme d’opérations qui ont créé un paysage de sécurité de plus en plus complexe et difficile à naviguer.

“La cyberguerre ne concerne pas seulement l’accès à des informations sensibles ou classifiées”, a déclaré Jamil Jaffer, fondateur et directeur exécutif du National Security Institute de la George Mason University Law School, à Fox News Digital. “Cela peut avoir de vrais effets physiques.”

Le paysage de la cybersécurité a évolué au cours des 10 dernières années, en partie à cause des révélations de divers pays, dont les États-Unis, sur le fonctionnement de leurs cyber-outils nationaux, permettant à d’autres pays de développer rapidement des capacités qui leur manquaient.

Jaffer a qualifié la Chine de “plus grande menace” dans le cyberespace en raison de la campagne de piratage à long terme que le pays a menée avec de profondes percées dans les systèmes américains, aux côtés des Russes. Mais il a souligné la menace importante que représentent les cybernations en développement comme l’Iran et la Corée du Nord.

LE NOUVEAU B-21 RAIDER AMÉRICAIN A 4 GRANDS SECRETS QUE LA CHINE VEUT VOLER

Ces nations ont utilisé leurs cybercapacités de diverses manières, allant de la répression de la population générale à la limitation de l’accès à Internet, en passant par le vol d’argent pur et simple, l’attaque d’actifs étrangers et le terrorisme.

“Ce qui fait vraiment peur chez les Iraniens, les Nord-Coréens – en partie parce que nous les avons si bien coupés du système économique mondial – c’est qu’ils ont tous les deux maintenant la capacité croissante, le désir et potentiellement la liberté d’agir”, a déclaré Jaffer, qui était auparavant avocat associé du président George W. Bush et avocat principal du House Intelligence Committee, a expliqué.

“Les Russes et les Chinois ont de meilleures capacités, ils ont plus d’accès, mais ils vont agir avec plus de prudence, alors que les Nord-Coréens, les Iraniens gagnent vraiment du terrain et sont peut-être plus disposés à prendre des mesures que les Russes et les Chinois ne feraient” t parce qu’ils sont prêts à supporter ce prix », a-t-il ajouté. “Et donc, pour moi, ils représentent une menace importante.”

La Corée du Nord s’est concentrée sur son gain financier, en utilisant les escroqueries par hameçonnage et le vol de cryptos comme moyen de gagner de l’argent et de contourner les sanctions internationales. Grâce à ses cybercapacités, le royaume ermite a “extrait une énorme quantité d’argent de l’économie mondiale”, selon Jaffer.

MALWARE BANCAIRE DRIDEX ATTACKING MAC, MACBOOK COMPUTERS AVEC SNEAKY INFECTION METHOD

“Ils se sont livrés à d’importants vols d’argent, y compris dans les principaux systèmes de paiement et institutions bancaires, ils sont donc très capables dans ce domaine également”, a-t-il ajouté. “C’est un élément clé de leurs cyber efforts.”

L’Iran a utilisé la cyberguerre pour atteindre divers objectifs, notamment la suppression de l’accès à Internet pour empêcher les opposants au régime de s’organiser, y compris des coupures de courant périodiques au début des manifestations de plusieurs mois qui ont commencé en septembre 2022, et des attaques contre des étrangers. Infrastructure.

“Le régime iranien consacre ses ressources à l’amélioration de ses cybercapacités depuis des années maintenant, réalisant qu’il s’agit d’une zone de vulnérabilité pour les États-Unis et l’Europe”, a déclaré Lisa Daftari, experte du Moyen-Orient et rédactrice en chef de The Foreign Desk. Fox News numérique. “Leurs capacités s’améliorent régulièrement en tant que bras important de leur appareil militaire.

“C’est la manière de Téhéran de dire : ‘Regardez-nous, nous sommes là, et nous vous voyons'”, a-t-elle ajouté. “C’est une menace pour faire taire ses adversaires et un flex de leur propre puissance. Ils utilisent tout, des logiciels malveillants aux rançongiciels, pour faire passer leur message.”

MENACE DE LA CHINE : LA GRANDE-BRETAGNE ET LE JAPON SIGNENT UN ACCORD DE DÉFENSE MAJEUR POUR PERMETTRE L’ACCÈS MUTUEL AUX TROUPES

Aussi dangereux que l’Iran et la Corée du Nord se soient développés avec leurs capacités, la Russie reste à l’avant-garde de la cyberguerre, qui a joué un rôle important dans son invasion de l’Ukraine.

Le président russe Vladimir Poutine a fait appel à un groupe appelé Cyber ​​Front Z pour aider à diffuser sa propagande en ligne, une “usine à trolls” plus organisée et plus ouverte au public que celle que la Russie utilise normalement. Les «fermes de trolls», comme on les appelle plus communément, visent à perturber les sujets naturellement tendance et le discours en ligne pour répandre la désinformation.

Alors que la Russie utilise régulièrement de telles fermes, elle s’est donné beaucoup de mal pour faire apparaître Cyber ​​Front Z comme une organisation de base, reflétant les goûts du cyber collectif Anonymous, dans le but de cacher ses objectifs et de créer un déni, selon Ivana Stradner, une chercheuse. membre de la Fondation pour la défense des démocraties se concentrant sur la guerre de l’information en Russie.

“La Russie ne parle jamais ouvertement de ses activités d’opérations d’information offensives. Elle ne parle que de ses activités d’opérations d’information défensives”, a déclaré Stradner à Fox News Digital. “Si vous lisez la dernière stratégie de sécurité nationale pour 2021, ils ont pour la première fois consacré un chapitre spécial à la sécurité de l’information. Ils ont parlé des opérations d’information.”

DES RÉCLAMATIONS ANONYMES LA SERBIE EST LA « MARIONNETTE DE POUTINE » ; LA RUSSIE CHERCHE À ÉTENDRE LA GUERRE EN EUROPE ET À “DISTRAIRE L’OUEST”

Stradner a déclaré que la Russie voulait annuler les liens avec le groupe car cela crée un “déni plausible” et permet à la Russie d’éviter “toute responsabilité” même si vous avez “tous ces pirates … qui opèrent clairement au nom de l’État russe”.

Un reportage de Newsweek sur Cyber ​​Front Z au début de l’invasion de l’Ukraine les a qualifiés de “militants pro-russes” qui se sont organisés sur la plateforme de médias sociaux Telegram pour recruter des “cybertroupes”, citant des médias russes. Vice en avril 2022 a qualifié le groupe de “mouvement populaire” qui “répandait la propagande russe”.

Mais Vice a également souligné un rapport du média indépendant basé à Saint-Pétersbourg Fontanka qui a révélé que le groupe n’était “qu’une autre ferme de trolls liée au Kremlin, où les gens sont payés pour publier de la désinformation de manière ciblée et coordonnée”.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La portée cybernétique de Moscou s’étend même à des pays comme la Serbie et des régions d’Afrique, où elle cherche à établir la supériorité de l’information et à contrôler le cyberespace, selon Stradner.

“Ils n’ont pas besoin de faire rouler des chars dans aucun de ces pays tant qu’ils peuvent gagner la popularité et gagner ce qu’on appelait autrefois le cœur et l’esprit de ces gens”, a-t-elle expliqué, ajoutant que c’est “précisément aussi le rôle de Cyber Avant Z.”