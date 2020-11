Des escrocs trompent les Britanniques avec des clones d’entreprises d’investissement, selon un organisme commercial

LONDRES: Plus de 200 investisseurs de détail britanniques ont perdu près de 10 millions de livres au total à cause d’escroqueries d’investissement sophistiquées depuis un verrouillage du gouvernement en mars pour lutter contre le COVID-19[feminine pandémie, a déclaré samedi un organisme commercial.

Les fraudeurs ont cloné des sites Web et de la documentation authentiques de sociétés de gestion d’investissement, et ont annoncé de faux produits sur des sites de comparaison de prix fictifs et sur les réseaux sociaux, a déclaré l’Association d’investissement.

Une plus grande incertitude financière et plus de temps passé en ligne ont probablement contribué à l’augmentation des escroqueries, selon des sources du secteur.

Les pertes se sont élevées à 9,4 millions de livres (12,56 millions de dollars) entre mars et la mi-octobre, a indiqué l’agence IA, sur la base des informations obtenues de sociétés membres qui avaient été clonées.

«Au cours d’une année assombrie par l’incertitude, les criminels organisés ont cherché des opportunités dans le malheur en tentant de détourner les investisseurs de leurs économies durement gagnées», a déclaré Chris Cummings, directeur général de l’Investment Association.

Le secteur de la gestion des investissements travaillait en étroite collaboration avec la police et les régulateurs pour mettre fin aux escroqueries, a-t-il ajouté.

Le britannique Action Fraud a averti plus tôt ce mois-ci que le total des pertes signalées pour tous les types de fraude à l’investissement s’élevait à 657 millions de livres entre septembre 2019 et septembre 2020, une augmentation de 28% par rapport à il y a un an. Les rapports ont augmenté entre mai et septembre, après le premier verrouillage national de la Grande-Bretagne, a ajouté le centre national de signalement de la fraude et de la cybercriminalité.