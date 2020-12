Les escrocs ont tenté d’attirer les utilisateurs de Facebook en se faisant passer pour Jacinda Ardern et en offrant un cadeau bizarre de 5000 $.

La page Facebook se faisant passer pour le Premier ministre néo-zélandais a été créée lundi et a diffusé une vidéo en direct dans le cadre du programme élaboré.

Un côté de la vidéo montrait Mme Arden parlant de la pandémie de coronavirus et l’autre moitié montrait une étrange image tourbillonnante en noir et blanc.

Le texte sur l’image a incité les téléspectateurs à «deviner l’animal derrière l’image pour gagner 5000 $».

Un faux profil Facebook (photo ci-dessus) du Premier ministre néo-zélandais Jacinda Ardern a été créé lundi et a diffusé une vidéo dans le cadre d’une arnaque bizarre.

La moitié de la vidéo montrait Mme Ardern (photo ci-dessus) parlant de la pandémie de coronavirus tandis que l’autre côté demandait aux téléspectateurs de deviner un animal mystérieux pour 5000 $

La page Facebook, simplement intitulée «Jacinda Ardern», a été répertoriée comme un blog personnel et présentait un portrait granuleux de Mme Ardern comme photo de profil.

Il contenait également un minimum de détails avec seulement sept abonnés et aucune description ou coordonnées disponibles.

Un partisan confus a posté sur la page pour exprimer son soutien à Mme Ardern et a demandé au Premier ministre de prendre des mesures pour les enfants vivant dans la pauvreté.

Mme Ardern a été félicitée pour sa gestion de la pandémie de coronavirus et est souvent considérée comme un leader politique digne de confiance.

La Nouvelle-Zélande est entrée dans un verrouillage national strict le 25 mars et a émergé le 8 juin dans le cadre d’une stratégie d’élimination.

La nation insulaire a depuis connu de petites épidémies mais est félicitée dans le monde entier pour son endiguement du virus.

Mme Ardern a également gagné le soutien au pays et l’admiration mondiale pour sa réponse à l’attaque de l’année dernière par un suprémaciste blanc sur deux mosquées et une éruption volcanique fatale.

Mme Ardern (photo) a été félicitée pour sa gestion de la pandémie de coronavirus

La cellule de renseignement financier de la police néo-zélandaise a estimé que les Néo-Zélandais perdaient entre 20 et 30 millions de dollars par an à cause des escroqueries (Mme Ardern photographiée ci-dessus en novembre)

Le surintendant détective Iain Chapman, le directeur national du Financial Crime Group, a exhorté les Néo-Zélandais à rester vigilants contre les escroqueries.

« Les Néo-Zélandais continuent de perdre des sommes importantes au profit des fraudeurs chaque année », a-t-il expliqué.

«C’est un problème qui affecte non seulement les personnes de tous les horizons, mais prend de nombreuses formes.

Il a exhorté toutes les victimes de fraude à signaler l’arnaque à la police néo-zélandaise.

«De nombreuses personnes qui ont été victimes d’une arnaque sont trop fières pour porter plainte, car elles peuvent se sentir gênées ou ridicules de se faire« aspirer »», a-t-il déclaré.

«En conséquence, un nombre important de ces escroqueries sont largement sous-déclarées.

La cellule de renseignement financier de la police néo-zélandaise a estimé que les Néo-Zélandais perdaient entre 20 et 30 millions de dollars par an à cause des escroqueries.

Daily Mail Australia a contacté Jacinda Ardern pour commentaires.